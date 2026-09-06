Bóng rổ khai màn Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ VI

(VTC News) -

Vòng Chung kết toàn quốc diễn ra từ 6/9 đến 11/9, quy tụ 8 đội nam và 6 đội nữ. Đây là những đại diện đã vượt qua các cuộc cạnh tranh tại vòng loại khu vực để góp mặt ở sân chơi cao nhất của môn Bóng rổ trong khuôn khổ Đại hội năm nay.

Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc là sự kiện thể thao quy mô lớn của ngành Giáo dục, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức định kỳ 4 năm một lần, quy tụ sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp trên phạm vi cả nước tham gia tranh tài ở nhiều môn thể thao.

Tại kỳ Đại hội lần thứ VI năm 2026, bóng rổ tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ khi thu hút đông đảo các đội bóng và vận động viên sinh viên tham gia.

Trận đấu khai mạc diễn ra giữa Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM và Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

Từ con số 122 đội bóng ở vòng loại, cuộc đua tại Vòng Chung kết giờ chỉ còn 14 đại diện. Các đội được chia bảng và thi đấu để chọn ra những cái tên xuất sắc nhất bước vào bán kết, trước khi xác định hai nhà vô địch ở nội dung nam và nữ.

Ở nội dung nam, bảng B được đánh giá là tâm điểm của Vòng Chung kết khi quy tụ Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH), Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) và Đại học Hoa Sen (HSU).

Trong khi đó, bảng A có sự góp mặt của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (DSU), Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (HUPES) và đội chủ nhà Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM (HCMUT).

Ở nội dung nữ, 6 đội được chia thành hai bảng. Bảng C gồm Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), Đại học Hoa Sen và HUPES; bảng D có Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), RMIT Việt Nam và Trường Đại học Ngoại thương (FTU).

NUC Basketball 2026 đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất. Những cuộc đối đầu giữa các đội bóng mạnh, sự cạnh tranh của các trường đại học và bầu không khí cổ vũ tại nhà thi đấu được kỳ vọng tạo nên một kỳ Chung kết sôi động, qua đó tiếp tục khẳng định sức hút của bóng rổ tại Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc.

NUC Basketball 2026 được tổ chức với sự phối hợp của Vụ Giáo dục Thể chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Thể thao Giải trí Max Sports (MSE), Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent) cùng đơn vị đăng cai Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM. Giải đấu có sự đồng hành của Tập đoàn Thể thao Động Lực, Nestlé Việt Nam với thương hiệu MILO, Ngân hàng Bản Việt - BVBank, Grab Việt Nam, góp phần tạo thêm nguồn lực cho công tác tổ chức và phát triển sân chơi bóng rổ sinh viên.