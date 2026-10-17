Bóng rổ bùng nổ trong cộng đồng sinh viên Việt Nam

(VTC News) -

Lớp học phản xạ và làm việc nhóm

Sân chơi lớn nhất phản ánh xu hướng đó là NUC 2026 (National University Championship), giải thể thao sinh viên toàn quốc. Các đội thi đấu vòng khu vực ở ba miền rồi vào vòng chung kết toàn quốc. Đại học Thủy Lợi, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Công nghệ Đông Á đều góp mặt. Video về các pha bóng đẹp được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bóng rổ - môn thể thao của tốc độ, sức mạnh và tinh thần đồng đội.

Bóng rổ buộc người chơi phán đoán liên tục trong 40 phút thi đấu. Nhận bóng, đọc tình huống, chuyền hay đột phá, tất cả diễn ra trong chưa đầy một giây. Nhịp độ ấy rèn khả năng nghĩ nhanh và thích nghi với thay đổi, hai kỹ năng nơi làm việc đòi hỏi ngay từ năm đầu.

Mỗi vị trí trên sân có nhiệm vụ riêng, nhưng ranh giới rất linh hoạt: trung phong giỏi phải biết kiến tạo, hậu vệ phải biết phòng thủ dưới rổ. Sinh viên được thực hành cách phân công rõ ràng mà vẫn hỗ trợ nhau.

Thất bại trong bóng rổ đến liên tục và tức thì. Mất bóng, phạm lỗi, ném hỏng ở phút cuối đều diễn ra trước mắt mọi người. Sinh viên học cách đứng dậy sau từng phút thi đấu. Huấn luyện viên và đội trưởng dạy chiến thuật, đồng thời định hình cách cả đội xử lý xung đột và chịu trách nhiệm trước kết quả chung. Nhiều sinh viên nói những bài học này thiết thực hơn nhiều bài học quản lý trên lớp.

Trên sân bóng, tinh thần đồng đội tạo nên sức mạnh của mỗi tập thể.

Ngôn ngữ chung trên sân

Luật bóng rổ được chuẩn hóa toàn cầu. Hai sinh viên chưa từng gặp nhau, mỗi người nói một thứ tiếng, vẫn có thể phối hợp ăn ý ngay trong trận đầu tiên.

Tại NUC, sinh viên Việt kiều mang về lối chơi từ Mỹ, Canada hay Úc và trao đổi với đồng đội trong nước ở từng buổi tập. Tiếng Việt của họ có thể còn vụng, nhưng trên sân năng lực được thể hiện trực tiếp nên sự chấp nhận đến nhanh và bền. Với sinh viên trong nước, tiếng Anh trở thành công cụ cần dùng khi phối hợp với đồng đội quốc tế.

Từ sân bóng đến lối sống

Áo đấu, giày cao cổ và bóng rổ đường phố đã thành một phần hình ảnh của sinh viên đô thị. Sâu hơn lớp thời trang là những thói quen có kỷ luật: lịch tập cố định, ăn uống có chú ý, ngủ đủ để hồi phục. Nhiều sinh viên dùng chính cách đó để giữ sức cho việc học và thực tập.

Tiếp thêm năng lượng cho hành trình chinh phục cùng MILO PRO và MILO COFFEE - “Nạp năng lượng, làm tới cùng”

MILO, thương hiệu thức uống dinh dưỡng gắn bó lâu năm với thể thao học đường, đồng hành cùng NUC với thông điệp “Nạp năng lượng, làm tới cùng”. Sự đồng hành này đáp ứng một nhu cầu có thật: sinh viên thi đấu cần dinh dưỡng và năng lượng để giữ thể lực lẫn tinh thần suốt mùa giải dài.

Đội bóng và hội nhóm cho sinh viên một nơi để thuộc về. Nhiều bạn kể việc vào đội bóng trường là bước ngoặt giúp họ tự tin trở lại sau những năm đầu đại học còn bỡ ngỡ. Các huấn luyện viên cũng ghi nhận thay đổi rõ ở sinh viên sau một mùa giải, từ cách ứng xử trong tập thể đến sức chịu áp lực.

Thế hệ sinh viên này rời giảng đường với tinh thần đồng đội, ý chí không bỏ cuộc và một mạng lưới bạn bè đa văn hóa, tất cả được xây từ những buổi tập và trận đấu.