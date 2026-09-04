14 đội tranh chức vô địch bóng rổ sinh viên toàn quốc 2026

(VTC News) -

Chiều 4/9, tại Đại học Quốc gia TP.HCM, Ban tổ chức công bố thông tin Vòng chung kết toàn quốc môn Bóng rổ trong khuôn khổ Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026.

Bốc thăm chia bảng vòng chung kết bóng rổ sinh viên toàn quốc 2026.

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 6-11/9 tại Nhà thi đấu trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, với sự góp mặt của 8 đội nam và 6 đội nữ.

Trước đó, vòng loại diễn ra từ ngày 5 đến 29/8 tại ba khu vực Bắc - Trung - Nam, quy tụ 122 đội bóng tranh tài qua 178 trận đấu.

Ở nội dung nam, 8 đội giành quyền đi tiếp gồm trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, trường Đại học Hoa Sen, trường Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội và trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

Ở nội dung nữ, 6 đội góp mặt gồm Đại học Kinh tế TP.HCM, trường Đại học Hoa Sen, Đại học RMIT Việt Nam - cơ sở TP.HCM, trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong số này, trường Đại học Hoa Sen và trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội có đại diện ở cả hai nội dung nam và nữ. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng lần đầu giành quyền góp mặt ở vòng chung kết toàn quốc.

Bóng rổ là môn thi đấu đầu tiên trong khuôn khổ Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI, mở màn chuỗi tranh tài của Đại hội năm 2026.

Giải được tổ chức theo Kế hoạch số 743/KH-BGDĐT ngày 5/5/2026 của Bộ GD&ĐT, nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất và tạo sân chơi giao lưu cho sinh viên các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Đội bóng xuất sắc nhất NUC 2026 khu vực miền Bắc giành được tấm vé tham dự Chung kết toàn quốc.

Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, quy tụ sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp tham gia nhiều môn thi đấu.

Một điểm mới của mùa giải năm nay là Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tham gia phối hợp tổ chức hệ thống Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc (NUC) ngay từ đầu, đồng thời tăng cường truyền tải các trận đấu và hoạt động của giải trên truyền hình, nền tảng số.

Vòng chung kết có sự phối hợp tổ chức của Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT), Công ty Cổ phần Thể thao Giải trí Max Sports (MSE), Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent) cùng đơn vị đăng cai Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Giải đấu có sự đồng hành của Tập đoàn Thể thao Động Lực với vai trò nhà tài trợ bóng và trang phục thi đấu chính thức; Nestlé Việt Nam với thương hiệu MILO và Grab Việt Nam là các nhà tài trợ đồng hành.