Real chịu trở lại gala, Mbappe coi như bỏ túi Quả bóng vàng?

Khi thời hạn bỏ phiếu đã khép lại từ ngày 28/9, câu hỏi không còn là ai xứng đáng chiến thắng, mà còn là liệu kết quả đã được hé lộ kín đáo để Real Madrid yên tâm xuất hiện, qua đó giúp ban tổ chức hàn gắn quan hệ với một trong những CLB quyền lực nhất thế giới.

Mbappe có một năm xuất sắc.

Mbappe có thành tích, Real Madrid có lý do để trở lại

Kylian Mbappe bước vào cuộc đua Quả bóng vàng 2026 với những con số đủ sức thuyết phục. Tiền đạo người Pháp ghi 25 bàn tại La Liga, 15 bàn ở Champions League mùa 2025/26 và tiếp tục giành Chiếc giày vàng World Cup với 10 pha lập công. Xét trên phương diện cá nhân, đây là một mùa giải nổi bật, tạo cơ sở để anh cạnh tranh sòng phẳng với những ứng viên hàng đầu.

Nhưng câu chuyện đáng chú ý hơn nằm ở Real Madrid. Năm 2024, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quyết định không dự gala sau khi Vinicius Junior thất bại trước Rodri. Đến năm 2025, Real tiếp tục giữ khoảng cách với sự kiện.

Hai lần đứng ngoài lễ trao giải là thông điệp phản đối mạnh mẽ, đồng thời cho thấy ban lãnh đạo CLB đặc biệt coi trọng vị thế của các ngôi sao trong cuộc đua danh hiệu cá nhân.

Bởi vậy, quyết định trở lại năm nay khó có thể xem là một lựa chọn xã giao. Chủ tịch Florentino Perez và các cộng sự đã có bài học đắt giá từ vụ Vinicius. Ai cũng hiểu rằng việc Real Madrid xuất hiện tại gala nhưng không đạt được kết quả như họ mong muốn có thể khiến tất cả một lần nữa rơi vào tình thế khó xử.

Đáng chú ý, hạn chót bỏ phiếu Quả bóng vàng 2026 là ngày 28/9. Trong khi đó, lễ trao giải diễn ra tại London vào ngày 26/10. Khoảng cách gần một tháng giữa thời điểm khóa phiếu và đêm công bố tạo ra đủ thời gian để ban tổ chức tổng hợp kết quả, chuẩn bị kịch bản và sắp xếp các hoạt động truyền thông.

Đây chính là chi tiết khiến sự trở lại của Real Madrid trở nên đáng suy ngẫm. Nếu kết quả đã được xác định, việc một số người trong nội bộ biết trước người chiến thắng là điều có thể xảy ra.

Trước thực tế Real từng phản ứng dữ dội với kết quả năm 2024, khả năng CLB nhận được những tín hiệu kín đáo trước khi quyết định tham dự là một giả thuyết có sức nặng về mặt logic.

Mbappe sang Real Madrid với động lực giành Quả bóng vàng.

Quả bóng vàng cần Real Madrid để cứu vãn uy tín?

Nếu Mbappe được xướng tên, sự trở lại của Real Madrid sẽ lập tức mang ý nghĩa khác. Đội bóng có ngôi sao giành danh hiệu, ban lãnh đạo tránh được một cuộc đối đầu mới với ban tổ chức, còn gala Quả bóng vàng có thể khép lại giai đoạn căng thẳng với một trong những thương hiệu lớn nhất bóng đá thế giới.

Đó là lợi ích mà France Football và UEFA khó có thể bỏ qua. Quả bóng vàng không chỉ là một chiếc cúp dành cho cầu thủ xuất sắc nhất, mà còn là sự kiện truyền thông toàn cầu. Sự hiện diện của những ngôi sao Real Madrid giúp tăng sức hút, trong khi việc CLB tiếp tục tẩy chay sẽ khiến lễ trao giải mất đi một phần đáng kể sức hấp dẫn.

Trong tình cảnh ấy, khả năng ban tổ chức chủ động cải thiện quan hệ với Real Madrid là hoàn toàn dễ hiểu. Nếu những tín hiệu về kết quả được truyền đạt trước gala, động thái này cũng có thể giúp tránh một cuộc khủng hoảng hình ảnh tương tự năm 2024, khi sự vắng mặt của Real phủ bóng lên giải thưởng Quả bóng vàng.

Cần nhấn mạnh rằng chưa có bằng chứng công khai xác nhận ban tổ chức đã tiết lộ người chiến thắng cho Real Madrid. Tuy nhiên, với thời điểm bỏ phiếu đã kết thúc, tiền lệ đối đầu giữa hai bên và quyết định bất ngờ quay lại, giả thuyết về một cuộc hòa giải hậu trường đáng được đặt lên bàn phân tích.

Mbappe có thành tích cá nhân đủ mạnh để chiến thắng. Real Madrid có lý do để không muốn tiếp tục bị đặt vào thế bị xem thường. Ban tổ chức cũng có lợi ích rõ ràng trong việc khôi phục quan hệ với đội bóng Hoàng gia.

Khi ba yếu tố cùng xuất hiện, sự trở lại của Real Madrid không còn là một chi tiết bên lề. Nó có thể là tín hiệu đáng chú ý cho khả năng Mbappe giành Quả bóng vàng 2026, đồng thời mở ra câu hỏi lớn hơn về cách ban tổ chức xử lý cuộc khủng hoảng uy tín sau hai năm căng thẳng với Real Madrid.