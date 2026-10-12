Xác định nhà vô địch Giải bóng rổ U20 Quốc gia 2026

(VTC News) -

Ở vòng bảng, U20 Công an Nhân dân ghi dấu ấn với những chiến thắng cách biệt, đồng thời cho thấy bản lĩnh trong các trận đấu giằng co với những đối thủ mạnh. Tuy nhiên, thất bại trước U20 Phòng không - Không quân PEAK (PK-KQ PEAK) khiến đội bóng này khép lại vòng bảng ở vị trí thứ hai.

Tại bán kết, thầy trò HLV Khắc Hưng chạm trán U20 TP.HCM trong màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Dù liên tục bị dẫn điểm, các cầu thủ CAND vẫn thi đấu nỗ lực và kiên trì thu hẹp cách biệt. Khi trận đấu chỉ còn 4 giây, Quang Vũ thực hiện thành công hai quả ném phạt mang tính quyết định, giúp đội bóng giành chiến thắng nghẹt thở để ghi tên mình vào chung kết.

Đội bóng rổ CAND vô địch giải U20 Quốc gia.

Đối thủ ở trận đấu cuối cùng là U20 PK-KQ PEAK, đội bóng từng đánh bại CAND tại vòng bảng. Cuộc tái đấu vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ quyết định ngôi vô địch mà còn là cơ hội để Phúc Lâm và các đồng đội chứng minh sự tiến bộ sau thất bại trước đó.

Hai đội nhập cuộc với thế trận giằng co, liên tục bám đuổi về điểm số. Sau 2 hiệp thi đấu đầu tiên, U20 PK-KQ PEAK tạm dẫn 43-39. Bước ngoặt xuất hiện ở hiệp 3 khi CAND tạo chuỗi điểm 11-2, đảo chiều thế trận và vươn lên dẫn 60-51 trước khi bước vào hiệp cuối. Sự chủ động trong những thời điểm quan trọng đã giúp đội bóng tạo dựng lợi thế, đồng thời thể hiện bản lĩnh trước sức ép của trận chung kết.

Khả năng dứt điểm hiệu quả là một trong những yếu tố giúp CAND duy trì lợi thế trong thời gian còn lại. Đội bóng đạt tỷ lệ ném rổ thành công (FG%) là 46,7%, đồng thời ghi 20 điểm từ các tình huống phản công nhanh, gấp đôi so với đối thủ. Dù PK-KQ PEAK nỗ lực bám đuổi trong hiệp 4, các cầu thủ CAND vẫn giữ được sự chủ động để khép lại trận chung kết với chiến thắng 90-79.

Khánh An (18 điểm), Đức Duy (17 điểm) và Minh Anh (16 điểm) là những nhân tố nổi bật trên hàng công. Tuy nhiên, chức vô địch không chỉ đến từ những cá nhân nổi bật mà còn là thành quả của sự đoàn kết, phối hợp và đóng góp đồng đều của toàn đội.