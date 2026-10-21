Nam sinh lao lên bục giảng đánh cô giáo: Nhà trường phối hợp công an làm rõ

(VTC News) -

Liên quan vụ nam sinh bị phản ánh lao đến đánh cô giáo ngay trong lớp học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội, đại diện nhà trường cho biết, đã nắm được thông tin và làm việc trực tiếp với cơ quan công an ngay sau khi sự việc xảy ra để phối hợp giải quyết.

“Sức khỏe cô ổn định, đang nghỉ ngơi tại nhà và tinh thần cũng ổn định”, đại diện trường nói.

Tối 20/10, đoạn video trích xuất từ camera lớp học lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một nam sinh lao lên bục giảng, đánh vào đầu cô giáo đang đứng giảng bài. Theo hình ảnh trong video, sau khi bị đánh, cô giáo loạng choạng lùi về phía bàn giáo viên. Nam sinh tiếp tục tiến đến, trong khi nhiều học sinh trong lớp hô hoán và lao vào can ngăn.

Sự việc xảy ra khoảng 11h ngày 19/10, trong giờ học môn Toán tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Nhà trường đã báo cáo sự việc tới các phòng, ban liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Đại diện trường thông tin, các nội dung liên quan đang được xác minh, làm rõ nên trường chưa thể trao đổi hoặc xác nhận những tình tiết cụ thể ở thời điểm này. “Quan điểm của nhà trường là vì tương lai của trẻ, vì sự an toàn của giáo viên, vì việc ổn định học tập của các học sinh khác, chúng tôi chờ đợi kết luận của cơ quan chức năng”, đại diện nhà trường thông tin.

Cô giáo bất ngờ bị một nam sinh lao lên bục giảng, đấm vào đầu trong giờ học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhà trường mong muốn các bên chờ đợi kết quả xác minh chính thức, đồng thời hướng tới việc giữ gìn sự ổn định của môi trường học đường và tâm lý của học sinh.

VOV.VN dẫn lời Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết sẽ trực tiếp cùng đoàn công tác đến trường để nắm bắt tình hình, xác minh vụ việc. Sở dự kiến có văn bản thông tin về sự việc trong ngày 21/10.