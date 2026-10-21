Nam sinh đánh cô giáo trên bục giảng: Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin

(VTC News) -

Theo báo cáo ban đầu của nhà trường, sự việc xảy ra vào sáng 19/10, trong giờ sửa bài kiểm tra.

Sau khi xảy ra sự việc, trường kịp thời can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an để giải quyết vụ việc.

Nam sinh bất ngờ lao lên bục giảng, đấm vào đầu cô giáo chủ nhiệm tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, sức khỏe và tinh thần của cô giáo hiện ổn định. Giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi và điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Ban giám hiệu nhà trường trực tiếp thăm hỏi, động viên cô giáo, đồng thời tổ chức họp hội đồng trường, trao đổi với đội ngũ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh nhằm ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học.

Nhà trường cũng cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh của cơ quan công an. Gia đình học sinh phối hợp với nhà trường và có mặt khi cơ quan công an làm việc với học sinh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD&ĐT Hà Nội đã làm việc trực tiếp với nhà trường, thăm hỏi, động viên giáo viên và yêu cầu tiếp tục hỗ trợ cô trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe, ổn định tâm lý.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh.

Nhà trường được yêu cầu phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý của các em, chủ động xử lý nguy cơ và phòng ngừa những vụ việc tương tự.

Đối với học sinh có hành vi bạo lực với giáo viên, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình và cơ quan công an để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định; đồng thời triển khai các biện pháp tư vấn, hỗ trợ tâm lý phù hợp. Sở cũng yêu cầu nhà trường quan tâm ổn định tâm lý cho những học sinh chịu ảnh hưởng của vụ việc, bảo đảm môi trường học tập an toàn.

Sáng 21/10, cơ quan công an bắt khẩn cấp nam sinh liên quan đến vụ việc để phục vụ điều tra. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bất ngờ lao lên bục giảng, dùng tay đánh vào vùng đầu cô giáo khi cô đang đứng trước lớp. Nam sinh tiếp tục có hành vi tấn công, trong khi nhiều học sinh chứng kiến sự việc. Một số học sinh hô hoán, tìm cách can ngăn; những em khác chạy lên hỗ trợ cô giáo. Theo thông tin được phản ánh trước đó, cô giáo phải đến bệnh viện sau vụ việc.

Công an xã Nội Bài đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo nhà trường phối hợp với cơ quan công an trong quá trình giải quyết với quan điểm đảm bảo tính giáo dục, sự nghiêm minh và an toàn trường học.