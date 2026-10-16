Nam A Bank hợp tác JPMorgan Chase: Nâng tầm năng lực thanh toán quốc tế

(VTC News) -

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, HOSE: NAB) và JPMorgan Chase Bank, N.A. (JPMorgan Chase) - thành viên của tập đoàn tài chính có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới vừa tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng khung cho vay tài trợ thương mại (Master Trade Loan Agreement).

Thỏa thuận hợp tác chiến lược này là kết quả hiện thực hóa các định hướng quan trọng đã được thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai bên trong chuyến thăm và làm việc vào tháng 6/2026. Chỉ trong vòng hơn 4 tháng, hai định chế tài chính đã hoàn tất toàn diện quy trình thẩm định đối tác, thiết lập tài khoản thanh toán USD và tiến tới ký kết hợp đồng chính thức.

Khoảng thời gian triển khai nhanh chóng này là minh chứng cho sự tin tưởng và quyết tâm gắn kết mạnh mẽ giữa 2 bên.

Ông Trần Khải Hoàn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Nam A Bank - ký kết thỏa thuận cùng đại diện Ngân hàng JPMorgan Chase, bà Phan Bích Vân - Tổng Giám đốc.

Theo nội dung thỏa thuận, JPMorgan Chase sẽ cung cấp các khoản tài trợ thương mại ngắn hạn bằng đồng USD cho Nam A Bank. Nguồn vốn này sẽ trực tiếp phục vụ nhu cầu tài trợ nhập khẩu, xuất khẩu, cùng các nghiệp vụ tài trợ trước và sau giao hàng cho khối khách hàng doanh nghiệp.

Kết hợp cùng hệ thống tài khoản thanh toán USD chuyên nghiệp tại JPMorgan Chase, hợp tác hỗ trợ Nam A Bank nâng cao năng lực thanh toán quốc tế, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý giao dịch xuyên biên giới và mở rộng quy mô nguồn lực tài trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam.

Không dừng lại ở các hạn mức tài trợ thương mại trước mắt, Hợp đồng khung còn đóng vai trò nền tảng cho quan hệ ngân hàng đại lý toàn diện và dài hạn.

Trên nền tảng này, hai bên định hướng mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực mũi nhọn khác như phát triển hạn mức tài trợ thương mại gắn liền với các chương trình bảo lãnh từ các tổ chức tài chính phát triển quốc tế, cung cấp các giải pháp ngoại hối tối ưu cùng dịch vụ thanh toán hiện đại, đồng thời hỗ trợ Nam A Bank tiếp cận hệ thống nghiên cứu thị trường tài chính chuyên sâu và toàn diện của JPMorgan Chase.

Lãnh đạo hai bên chụp hình lưu niệm.

Ông Trần Khải Hoàn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Nam A Bank - nhấn mạnh: “Hợp tác hôm nay không chỉ là một thỏa thuận tài trợ thương mại thông thường, mà còn là nền tảng để Nam A Bank và JPMorgan Chase cùng thúc đẩy kết nối tài chính quốc tế.

Sự tin tưởng từ các đối tác toàn cầu như JPMorgan Chase giúp Ngân hàng không ngừng tối ưu hóa cấu trúc nguồn vốn trung và dài hạn, đồng thời tăng cường nguồn lực cho các lĩnh vực tài trợ thương mại, chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), tài chính xanh và tài chính toàn diện, đồng hành thiết thực cùng doanh nghiệp Việt vươn ra biển lớn”.

Trong khi đó, về phía JPMorgan Chase, bà Phan Bích Vân - Tổng Giám đốc Ngân hàng JPMorgan Chase tại Việt Nam - cho biết: “JPMorgan Chase đánh giá cao cơ hội hợp tác với Nam A Bank. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng khi hai bên hoàn tất việc thiết lập quan hệ và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về tuân thủ quốc tế chỉ trong vòng 4 tháng.

Việc mở tài khoản USD tại Hoa Kỳ và ký kết Hợp đồng khung hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Với vai trò ‘ngân hàng của các ngân hàng’ cùng đội ngũ chuyên gia và hệ thống nghiên cứu chuyên sâu, JPMorgan Chase sẵn sàng hỗ trợ Nam A Bank tiếp cận các nhà đầu tư toàn cầu, mở rộng hợp tác từ tài trợ dài hạn đến huy động vốn quốc tế trong thời gian tới”.

Toàn cảnh sự kiện ký kết.

Để tiến tới cái bắt tay chiến lược này, Nam A Bank đã vượt qua quy trình thẩm định khắt khe của JPMorgan Chase về tiêu chuẩn định danh khách hàng (KYC), phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT), cùng các khuôn khổ tuân thủ quốc tế khác.

Thành công này minh chứng cho năng lực quản trị minh bạch và chuẩn mực vận hành của Nam A Bank theo các thông lệ toàn cầu khắt khe nhất, tạo tiền đề vững chắc để Ngân hàng tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác với các định chế tài chính lớn nhất thế giới.

Trong hành trình 34 năm phát triển, Nam A Bank liên tục đẩy mạnh chiến lược hội nhập quốc tế, thiết lập quan hệ đại lý và hợp tác chiến lược với nhiều định chế tài chính phát triển uy tín tại châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Việc bắt tay cùng JPMorgan Chase tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng đối tác quốc tế của nhà băng này, đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển bền vững.

Mới đây, Nam A Bank lần đầu được ghi nhận trong danh sách 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á xét theo hiệu quả hoạt động tài chính, đồng thời xếp vị trí thứ 10 toàn khu vực. Đây là kết quả xếp hạng của S&P Global Market Intelligence trên dữ liệu năm tài chính 2025.