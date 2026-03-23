Mỹ tạm dừng tấn công nhà máy điện và cơ sở năng lượng Iran trong 5 ngày

(VTC News) -

Trên trang Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông quyết định hoãn cuộc tấn công vào các nhà máy điện và cơ sở năng lượng Iran như tối hậu thư trước đó.

“Tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ và Iran có những cuộc đối thoại rất tốt và hiệu quả trong hai ngày qua về việc giải quyết triệt để, toàn diện tình trạng xung đột ở Trung Đông”, ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Dựa trên giọng điệu và nội dung của những cuộc đối thoại sâu sắc, chi tiết và mang tính xây dựng này, tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh hoãn mọi cuộc tấn công quân sự nhằm vào nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của những cuộc họp và thảo luận đang diễn ra”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trước đó, ông Trump đưa ra "tối hậu thư 48 giờ", đe dọa sẽ tấn công nhà máy điện của Iran vào tối 23/3 nếu nước này không mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Thậm chí, nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng nói ông không quan tâm đến việc theo đuổi thỏa thuận ngừng bắn với Iran.

"Chúng ta có thể đối thoại, nhưng tôi không muốn ngừng bắn", ông Trump nói.

Cùng thời điểm, CNN đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dường như rút lại lời đe dọa nhắm mục tiêu vào nhà máy khử muối cung cấp nước uống cho hàng chục triệu người trên khắp các quốc gia vùng Vịnh.

Trước đó, hãng thông tấn Fars do nhà nước Iran hậu thuẫn cũng công bố tọa độ của 11 nhà máy điện và cơ sở khử muối ở các quốc gia vùng Vịnh và Jordan, lưu ý chúng “đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân và các ngành công nghiệp trong khu vực”.

Các nhà máy điện và khử muối nằm trong tầm ngắm của Iran.

Hiện tại, Mỹ được cho đang cân nhắc thêm kế hoạch kiểm soát hoặc phong tỏa đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của Iran nhằm gây áp lực buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz cho mọi hoạt động hàng hải.

Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải, Iran nêu rõ: “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm tấn công bờ biển hoặc các đảo của Iran sẽ khiến toàn bộ các tuyến tiếp cận trong Vịnh bị rải nhiều loại thủy lôi, bao gồm cả thủy lôi nổi có thể triển khai từ bờ".

Tehran cho rằng trong kịch bản này, toàn bộ khu vực Vịnh sẽ rơi vào tình trạng tương tự eo biển Hormuz trong thời gian dài. Iran cũng nhắc lại kinh nghiệm từ thập niên 1980, khi hơn 100 tàu rà phá thủy lôi không thể xử lý triệt để chỉ một số lượng nhỏ thủy lôi, nhấn mạnh mức độ nguy hiểm và khó kiểm soát của biện pháp này.