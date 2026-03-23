Mỹ tung video ghi cảnh tập kích ổ UAV cảm tử Iran

(VTC News) -

Mỹ tung video ghi cảnh tập kích loạt UAV cảm tử của Iran.

Đoạn video, do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải trên mạng xã hội X hôm 22/3, bao gồm nhiều hình ảnh giám sát đơn sắc được cho là ghi lại các đòn tấn công nhắm vào hệ thống UAV của Iran. Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa thể xác minh được địa điểm cũng như thời gian ghi hình của đoạn video, và không tìm thấy phiên bản nào được đăng tải trước ngày 22/3.

Trong bài đăng trên X, CENTCOM tuyên bố: “Lực lượng Mỹ tiếp tục loại bỏ năng lực UAV tấn công một chiều (UAV cảm tử) của Iran".

Theo Mỹ và Israel, sau ba tuần tiến hành các cuộc không kích dữ dội, khả năng triển khai sức mạnh quân sự ra bên ngoài lãnh thổ của Iran bị suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, vào ngày 20/3, Iran được cho là phóng những tên lửa đạn đạo tầm xa đầu tiên được biết đến, với tầm bắn khoảng 4.000 km, nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ - Anh tại Ấn Độ Dương, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông.

Hơn 1.300 người ở Iran đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào nhóm Hezbollah ở Lebanon khiến hơn 1 triệu người phải di tản, theo chính phủ Lebanon, và hơn 1.000 người thiệt mạng. Israel tuyên bố tiêu diệt hơn 500 thành viên Hezbollah.

Tại Israel, 15 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công được cho là do tên lửa của Iran. Bốn người khác cũng thiệt mạng ở khu Bờ Tây do một cuộc tấn công tương tự.

Trong khi đó, ít nhất 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) - Giám đốc điều hành Fatih Birol cảnh báo rằng thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ hơn cả hai cú sốc dầu mỏ những năm 1970 và hậu quả của xung đột Ukraine cộng lại.

Ông Birol cho biết việc đóng cửa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng đã làm giảm nguồn cung dầu toàn cầu khoảng 11 triệu thùng mỗi ngày (bpd), gấp hơn hai lần mức thiếu hụt của các cuộc khủng hoảng từng được ghi nhận trong quá khứ.