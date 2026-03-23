Iran tuyên bố tàu qua eo Hormuz phải phối hợp với Tehran, cảnh báo rải thuỷ lôi

Theo Reuters, ngày 23/3, Hội đồng Quốc phòng Iran nhấn mạnh các quốc gia không tham chiến chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz khi phối hợp với Iran, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Cơ quan này đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào khu vực ven biển phía nam hoặc các đảo của Iran sẽ khiến toàn bộ các tuyến hàng hải trong Vịnh bị cắt đứt thông qua việc rải thủy lôi.

Theo hãng tin Axios, Mỹ đang cân nhắc kế hoạch kiểm soát hoặc phong tỏa đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của Iran – nhằm gây áp lực buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz cho mọi hoạt động hàng hải.

Mỹ đang xem xét các kế hoạch kiểm soát hoặc phong tỏa đảo Kharg của Iran, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của nước này, để gây áp lực buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải, Iran nêu rõ: “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm tấn công bờ biển hoặc các đảo của Iran sẽ khiến toàn bộ các tuyến tiếp cận trong Vịnh bị rải nhiều loại thủy lôi, bao gồm cả thủy lôi nổi có thể triển khai từ bờ".

Tehran cho rằng trong kịch bản này, toàn bộ khu vực Vịnh sẽ rơi vào tình trạng tương tự eo biển Hormuz trong thời gian dài. Iran cũng nhắc lại kinh nghiệm từ thập niên 1980, khi hơn 100 tàu rà phá thủy lôi không thể xử lý triệt để chỉ một số lượng nhỏ thủy lôi, nhấn mạnh mức độ nguy hiểm và khó kiểm soát của biện pháp này.

Chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran đã bước sang ngày thứ 24 vào hôm 23/3.

Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm tránh rơi vào một “vòng xoáy leo thang” và quay trở lại đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm, đưa ra cảnh báo này khi trả lời câu hỏi liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc Iran mở lại tuyến hàng hải quan trọng này.

Ông nhấn mạnh: “Nếu các hành động thù địch tiếp tục leo thang và tình hình xấu đi hơn nữa, toàn bộ khu vực sẽ rơi vào hỗn loạn".

Theo ông, việc sử dụng vũ lực “chỉ dẫn đến một vòng xoáy leo thang”, đồng thời cho rằng xung đột lẽ ra không nên xảy ra ngay từ đầu.

Thị trường chứng khoán tại Trung Quốc và một số sàn châu Á trên đà ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong gần một năm, khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại và gây biến động các thị trường tài chính toàn cầu.

Thủ tướng Anh Keir Starmer trong khi đó cũng kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn, trong bối cảnh những tác động kinh tế từ cuộc xung đột ngày càng gia tăng.