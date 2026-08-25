Mỹ lại tính chuyện thu phí thị thực H-1B, lần này vượt 100.000 USD

(VTC News) -

Theo quy định được đề xuất, khoản phí mới nhằm “thu hồi” chi phí vận hành hệ thống nhập cư, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng lao động Mỹ và trả lương cao hơn. Tuy nhiên, quy định này chưa có hiệu lực và có thể mất nhiều tháng để hoàn tất, đặc biệt nếu vấp phải các thách thức pháp lý. Công chúng có 30 ngày để gửi ý kiến về đề xuất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thị thực H-1B cho phép lao động nước ngoài có chuyên môn làm việc tại Mỹ trong những ngành nghề đòi hỏi kỹ năng chuyên biệt. Người xin visa phải có bằng cử nhân hoặc tương đương; thị thực có thời hạn ba năm và có thể gia hạn thêm ba năm. Luật Mỹ hiện cho phép cấp 65.000 thị thực H-1B mỗi năm, cùng 20.000 suất dành cho người có bằng cấp cao từ các cơ sở giáo dục đại học Mỹ.

Các nhà kinh tế cho rằng chương trình H-1B giúp doanh nghiệp Mỹ duy trì sức cạnh tranh và mở rộng hoạt động, qua đó tạo thêm việc làm. Tuy nhiên, chính quyền Trump cho rằng chương trình đang bị lạm dụng và khiến doanh nghiệp giảm tuyển dụng lao động Mỹ. Phó Tổng thống JD Vance ủng hộ đề xuất mới, viết trên X rằng: “Nếu tập đoàn Mỹ cần lao động, họ nên tuyển dụng và đào tạo người Mỹ”.

Nỗ lực tăng mạnh phí H-1B của chính quyền Trump bắt đầu từ tháng 9/2025, khi ông Trump ký sắc lệnh áp mức phí 100.000 USD, trong khi trước đó khoản phí này vào khoảng 3.000 USD.

Tháng 6/2026, chính sách này chịu thất bại pháp lý khi Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Leo Sorokin bác bỏ khoản phí 100.000 USD. Thẩm phán cho rằng tổng thống không có thẩm quyền áp đặt khoản phí này, đồng thời nhận định Quốc hội mới có quyền thay đổi chính sách nhập cư liên bang để đưa ra yêu cầu như vậy.

“Tổng thống không có quyền hoặc thẩm quyền được ủy quyền để áp đặt một loại thuế đối với các hồ sơ xin H-1B”, ông Sorokin, người được bổ nhiệm thời Tổng thống Barack Obama, viết trong phán quyết.

Ngành công nghệ là tâm điểm của các cuộc thảo luận về thị thực H-1B - loại thị thực cho phép các công ty Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài vào các vị trí chuyên môn đòi hỏi kỹ năng cao. Theo Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng (Bipartisan Policy Center), các vị trí liên quan đến máy tính chiếm gần hai phần ba tổng số thị thực H-1B được phê duyệt, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực kỹ thuật phần mềm, khoa học dữ liệu và hỗ trợ công nghệ thông tin (IT).