Mỹ tạm dừng lịch hẹn cấp thị thực trên toàn thế giới

(VTC News) -

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm dừng các lịch hẹn cấp thị thực đối với người nộp đơn trên toàn thế giới, trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch siết chặt nhập cư trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25/8 cho biết bộ này triển khai chương trình đào tạo trên toàn cầu tại tất cả đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ. Do đó, lịch hẹn các dịch vụ thị thực sẽ được điều chỉnh để phục vụ chương trình đào tạo này.

Bộ Ngoại giao không công bố chi tiết về nội dung hay thời gian kéo dài của chương trình, nhưng cho biết hoạt động đào tạo nhằm giúp các nhân viên lãnh sự sàng lọc những người có khả năng trở thành đối tượng phụ thuộc vào các phúc lợi công của Mỹ, đồng thời bảo đảm việc đánh giá hồ sơ thị thực được thực hiện “toàn diện và nhất quán”.

Theo Financial Times, những người có lịch phỏng vấn xin thị thực định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ nhận được email thông báo lịch hẹn bị thay đổi và sẽ được thông báo sau về ngày hẹn mới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump đẩy mạnh chiến dịch trục xuất và siết chặt nhập cư, bao gồm thu hồi thị thực, thẻ xanh và từ chối hồ sơ vì nhiều lý do, trong đó có quan điểm chính trị. Chính quyền Trump cho rằng các biện pháp này nhằm tăng cường an ninh trong nước.

Tuy nhiên, chiến dịch cũng vấp phải một số trở ngại pháp lý. Thẩm phán Mỹ hôm 21/8 bác bỏ chính sách của chính quyền Trump đình chỉ việc cấp thị thực định cư cho người đến từ 75 quốc gia, cho rằng chính sách này vượt quá thẩm quyền theo luật định của Ngoại trưởng Marco Rubio.

Một số tổ chức cũng lo ngại chiến dịch ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận cũng như quyền được bảo đảm quy trình pháp lý, cũng như lo ngại về tình trạng phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc.

Tranh cử năm 2024 với cam kết ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, chính quyền Trump đã có các biện pháp siết chặt lại quy định trong thời gian gần đây, chẳng hạn thông qua việc áp các khoản phí mới và cao hơn đối với người xin một số loại thị thực lao động.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 24/8 cũng đề xuất nâng phí thị thực H-1B lên 103.265 USD, sau khi mức phí 100.000 USD trước đó bị một thẩm phán Mỹ bác bỏ vào tháng 6.

Khoản phí mới nhằm bù đắp chi phí vận hành hệ thống nhập cư và khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng lao động Mỹ, nhưng vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến và có thể đối mặt với các thách thức pháp lý. H-1B dành cho lao động nước ngoài có chuyên môn, với hạn ngạch 65.000 suất mỗi năm, cộng thêm 20.000 suất cho người có bằng cấp cao từ các trường đại học Mỹ.

Chính quyền Trump cho rằng chương trình bị lạm dụng và làm giảm cơ hội việc làm của người Mỹ, trong khi giới kinh tế cho rằng H-1B giúp các doanh nghiệp Mỹ duy trì sức cạnh tranh. Ngành công nghệ đặc biệt phụ thuộc vào chương trình này, với các vị trí máy tính chiếm gần hai phần ba số H-1B được phê duyệt.