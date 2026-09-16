Mỹ phá hủy 2 tàu Iran đang cố gắng đánh cắp UAV trên biển

(VTC News) -

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đại úy Tim Hawkins thông tin tàu của Iran “gần đây cố gắng chiếm giữ một tàu mặt nước không người lái của Mỹ”, nhưng thất bại sau khi quân đội “phản ứng mạnh mẽ”.

“Gần đây, tàu nhỏ của Iran tìm cách chiếm giữ một tàu mặt nước không người lái của Mỹ. Tuy nhiên, con tàu không người lái này vẫn nằm dưới sự kiểm soát vận hành của chúng tôi”, ông Hawkins nhấn mạnh.

Một trong những tàu mặt nước không người lái từng được nhìn thấy ở Vịnh Ba Tư. (Ảnh: Getty)

Hôm 14/9, truyền thông nhà nước Iran đưa tin 2 tàu đánh cá bị tấn công ở tỉnh Hormozgan, trên bờ biển phía nam Iran và một số ngư dân được báo cáo là mất tích. Đây là đợt tấn công mới nhất trong cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng, sau khi 2 bên đều tìm cách kiểm soát eo biển Hormuz.

Trong khi đó, cuộc xung đột đẩy giá dầu và xăng tăng cao, gây ra những vấn đề chính trị đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

“Giá dầu sẽ giảm mạnh ngay khi cuộc xung đột quân sự với Iran kết thúc và điều đó sẽ không còn lâu nữa”, ông Trump khẳng định trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 14/9.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio gọi điện cho Ngoại trưởng Oman để thảo luận về những nỗ lực nhằm giảm nguy cơ leo thang căng thẳng và mở lại eo biển Hormuz.

Bên cạnh tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, báo cáo mới nhất từ Washington nêu chi tiết những tổn thất của Mỹ trong cuộc chiến chống Iran. Bao gồm, sự suy giảm kho dự trữ tên lửa đánh chặn tiên tiến và những thiệt hại gây ra đối với máy bay, căn cứ cũng như các cơ quan ngoại giao của Mỹ.

Mỹ mất tiêm kích F-15E ở Iran.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), cuộc chiến của Mỹ tại Iran tiêu tốn của Lầu Năm Góc hơn 38 tỷ USD, tính đến ngày 1/8 và sẽ tiêu tốn tới 3 tỷ USD/tháng hoặc hơn tùy thuộc vào cường độ của cuộc xung đột. Con số này phần lớn trùng khớp với những gì Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth báo cáo với Quốc hội về chi phí của cuộc chiến.

Trước đó, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cũng công bố báo cáo chi tiết những thiệt hại nặng nề mà Washington phải gánh chịu trong cuộc tấn công của Iran. Cụ thể, Chiến dịch Epic Fury (Cơn Cuồng nộ Dữ dội) làm hư hại và phá hủy hàng trăm tòa nhà cùng công trình khác tại căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và hàng chục máy bay, máy bay không người lái.