Mỹ công bố thiệt hại khó tin từ xung đột với Iran, phải ứng phó khẩn cấp

(VTC News) -

Phi công Mỹ được giải cứu khỏi Iran.

Hôm 14/9, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ công bố báo cáo chi tiết những thiệt hại nặng nề mà Washington phải gánh chịu trong Chiến dịch Epic Fury (Cơn Cuồng nộ Dữ dội) nhằm vào Iran. Đồng thời, Lầu Năm Góc cảnh báo cuộc xung đột phơi bày những điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng vũ khí của Mỹ.

“Để giảm thiểu những hạn chế này, Lầu Năm Góc đang nỗ lực tinh giản quy trình mua sắm và thời gian sản xuất cũng như tiến hành dự trữ vật liệu, linh kiện và một số loại đạn dược thiết yếu để nhanh chóng ứng phó với tình huống khẩn cấp”, báo cáo có đoạn.

Mỹ mất tiêm kích F-15E ở Iran.

Báo cáo ước tính chiến dịch của Mỹ ở Trung Đông tiêu tốn khoảng 33,4 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí sửa chữa cơ sở bị hư hại. Con số này bao gồm 22,3 tỷ USD giá trị đạn dược đã sử dụng, 3,7 tỷ USD thiệt hại về trang thiết bị và 7,4 tỷ USD đối với những khoản chi tiêu khác.

Ngoài ra, có hàng chục máy bay của Mỹ bị hư hại hoặc phá hủy, bao gồm 4 tiêm kích F-15E, 7 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, 1 cường kích A-10, 1 tiêm kích F-35A và 30 máy bay không người lái trinh sát MQ-9.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng xác nhận cuộc tấn công của Iran làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm tòa nhà và công trình tại căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Ả rập Xê Út, Iraq, Oman và Jordan.

Đồng thời, bản báo cáo không đề cập đến nghi vấn Mỹ tấn công trường học ở Iran trong những giờ đầu tiên của cuộc không kích. Hiện tại, quân đội vẫn chưa công bố kết quả điều tra nội bộ về vụ đánh bom. Theo NBC News đưa tin hồi tháng 6, báo cáo vẫn đang hoàn thiện.

Căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ sau các cuộc tấn công của Iran tại Manama, Bahrain, ngày 1/3. (Ảnh: Reuters)

Báo cáo cũng chỉ ra cuộc chiến khiến hơn 20.000 quân nhân và nhân viên ngoại giao của Mỹ phải di dời, những người này được tái định cư ngay từ khi cuộc xung đột bắt đầu và trong những ngày, tuần sau đó. Lực lượng Mỹ thực hiện 5.000 chuyến bay xuất phát từ căn cứ ở châu Âu để hỗ trợ cuộc xung đột.

Hiện tại, Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận liên quan đến báo cáo này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth lập tức bác bỏ phần nội dung báo cáo cho rằng Mỹ đang thiếu hụt đạn dược. Tổng thống Donald Trump cũng cho rằng Mỹ đang “sản xuất nhiều vũ khí tinh xảo và hiện đại hơn bao giờ hết trong lịch sử. Chúng đang được chuyển giao hàng ngày cho lực lượng Mỹ ở Trung Đông và những khu vực khác”.

Đây là một trong những báo cáo công khai đầu tiên từ cơ quan chính phủ Mỹ nêu chi tiết về chi phí, phạm vi và quy mô của cuộc xung đột do Mỹ và Israel dẫn đầu. Báo cáo này được đưa ra sau báo cáo về tinh thần sa sút của binh lính Mỹ đóng quân tại Trung Đông, kho dự trữ đạn dược thiết yếu cạn kiệt và thiệt hại nặng nề đối với tài sản quân sự, tình báo của Mỹ trong khu vực.