Tàu không người lái của Mỹ bốc cháy sau đòn tập kích của Iran

Tàu trinh sát không người lái của Mỹ bốc cháy sau đòn tập kích của Iran.

Hôm 10/9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố phá hủy tàu không người lái Saildrone Explorer của Mỹ tại cửa eo biển Hormuz, đồng thời công bố video cho thấy chiếc tàu không người lái này bốc cháy trên mặt nước.

Hải quân IRGC thông tin thêm con tàu được xác định bằng số hiệu 5838 bị trúng đạn khi đang hoạt động gần tuyến đường thủy chiến lược. “Trong vài ngày qua, quân đội Mỹ, vì sợ hãi khi phải tiếp cận và đối đầu với chiến binh Iran, họ đã điều tàu không người lái đến eo biển Hormuz”, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết.

Theo IRGC, tuyến đường thủy chiến lược này vẫn nằm dưới sự kiểm soát và “giám sát tình báo” của Tehran, đồng thời cảnh báo “bất kỳ sự hiện diện thù địch nào ở eo biển chiến lược này sẽ bị nhắm mục tiêu”.

Tàu Saildrone Explorer của Mỹ dài khoảng 7 m, được trang bị camera, cảm biến và hệ thống liên lạc để giám sát và trinh sát hàng hải. Hiện tại, quân đội Mỹ vẫn chưa xác nhận thông tin liên quan đến sự việc.

Vụ việc mới nhất xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ tàu ngầm không người lái Dive-LD tại cửa eo biển Hormuz. Phương tiện do Dive Technologies phát triển (sau này Anduril mua lại), Dive-LD được bàn giao cho Nhóm Phương tiện Lặn Không người lái số 1 (UUVGRU-1) của Hải quân Mỹ vào tháng 4/2025.

Tàu ngầm không người lái của Mỹ mà Iran tuyên bố thu giữ được ở cửa eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Dive-LD được thiết kế để giám sát tầm xa và thực hiện nhiệm vụ dưới biển khác, nằm trong số những phương tiện không người lái quân sự thế hệ mới được thiết kế để hoạt động trong nhiều ngày mà không cần nhiều sự can thiệp của con người.

Lầu Năm Góc thừa nhận để mất chiếc tàu ngầm, nhưng cho biết nó đã cũ và hỏng, không mang theo dữ liệu nhạy cảm hay thiết bị mật nào.

Các vụ việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng hàng hải giữa Washington và Tehran leo thang. Mỹ phá hủy một số tàu chở dầu của Iran sau khi cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo bắn tên lửa đạn đạo vào tàu chiến Mỹ. Trong khi đó, Iran tấn công tàu và tàu chở dầu thương mại của Mỹ với cáo buộc vi phạm hạn chế xung quanh eo biển Hormuz.

Cuộc đối đầu làm gián đoạn nghiêm trọng giao thông qua một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất thế giới và đẩy giá dầu Brent lên trên 107 USD/thùng. Xa hơn về phía tây, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đang siết chặt kiểm soát eo biển Bab al-Mandeb, điểm nghẽn quan trọng khác nối liền biển Đỏ và Ấn Độ Dương.