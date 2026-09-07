Tin nóng thế giới hôm nay 7/9: Iran cảnh báo thiết lập khu vực hạn chế mới

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 7/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến khả năng Nga, Mỹ và Ukraine sớm tổ chức đàm phán ba bên, căng thẳng giữa Iran và Mỹ tại Vịnh Ba Tư, vụ xe buýt chở học sinh lao xuống vực khiến ít nhất 25 người thiệt mạng ở Cabo Verde và tai nạn máy bay chở hàng của Amazon tại Mỹ.

Iran cảnh báo thiết lập khu vực hạn chế mới

Ngày 6/9, Iran tuyên bố sẽ thiết lập một khu vực hạn chế mới tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman nhằm đối phó với các biện pháp phong tỏa của Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang.

Các tàu ở gần eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Theo WANA, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Tehran đang thay đổi chiến lược đối phó với các biện pháp phong tỏa của Washington. Một trong những thay đổi lớn là mở rộng khu vực hạn chế quanh eo biển Hormuz trong những ngày tới.

Ông Rezaei cho biết khu vực hạn chế mới sẽ nằm giữa tuyến phong tỏa của Mỹ và các cảng xuất hàng của Iran, tương ứng với hai đầu eo biển Hormuz. Tàu thuyền đi vào khu vực này mà không phối hợp với Iran có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.

Nga và Ukraine có thể sớm đàm phán ba bên

Ngày 6/9, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington với Moskva và Kiev trong 48 giờ qua diễn ra tích cực, đồng thời bày tỏ hy vọng một vòng đàm phán ba bên mới giữa Nga, Mỹ và Ukraine về xung đột có thể được công bố trong thời gian tới.

Ông Witkoff cho biết phái đoàn Mỹ đã tới Moskva để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, tìm hiểu quan điểm của nhà lãnh đạo Nga về hướng giải quyết xung đột với Ukraine. Sau đó, phía Mỹ thông báo lại nội dung trao đổi cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhóm của ông.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. (Ảnh: Reuters)

Theo đặc phái viên Mỹ, mục tiêu của ông và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, là thu hẹp khác biệt giữa Nga và Ukraine và thiết lập các kênh liên lạc hiệu quả nhằm hướng tới một giải pháp cho cuộc xung đột.

Ông Witkoff cho biết Washington hiện có “tất cả những yếu tố cần thiết” để hướng tới một thỏa thuận và hy vọng có thể sớm công bố vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Farhan Haq cho biết Liên Hợp Quốc ủng hộ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Máy bay chở hàng lao khỏi đường băng

Ngày 6/8, một máy bay chở hàng của Amazon Prime Air bất ngờ lao khỏi đường băng tại Mỹ và đâm vào nhiều phương tiện trên mặt đất, khiến 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác định chuyến bay số hiệu 7598 do hãng 21 Air khai thác cho dịch vụ vận chuyển Prime Air của Amazon, khởi hành từ San Juan, Puerto Rico đến Florida. Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 6/8 theo giờ địa phương.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết toàn bộ hoạt động trên mặt đất tại sân bay bị tạm dừng để lực lượng cứu hộ đánh giá hiện trường. Lực lượng cứu hỏa Miami-Dade phát hiện máy bay bốc cháy, khói đen dày đặc bao trùm khu vực và nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, chiếc máy bay di chuyển với tốc độ gần 209 km/h khi lao khỏi phần đường băng được sử dụng. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay không thể dừng lại trước khi lao khỏi đường băng.

Xe buýt lao xuống vực

Ngày 6/9, ít nhất 25 người, phần lớn là học sinh và thanh thiếu niên, thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt lao xuống vực trên đảo Fogo của Cabo Verde, quốc gia nằm ngoài khơi bờ biển Tây Phi. Vụ tai nạn xảy ra ngày 5/9 khi chiếc xe buýt chở trẻ em trong một chuyến tham quan lao khỏi vách đá trên đường tới làng Cha das Caldeiras, nằm bên trong miệng núi lửa Pico do Fogo đang hoạt động.

Hiện trường vụ xe buýt lao xuống vực trên đảo Fogo, Cabo Verde.

Chiếc xe chở tổng cộng 32 người. Phần lớn hành khách thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong khi những người sống sót bị thương với nhiều mức độ khác nhau. Người tổ chức chuyến đi, được cho là người điều khiển xe, cũng thiệt mạng.

Tổng thống Cabo Verde Jose Maria Pereira Neves bày tỏ đau buồn trước thảm kịch, nhấn mạnh phần lớn nạn nhân là người trẻ tuổi và thanh thiếu niên.

Nhà chức trách Cabo Verde đã tuyên bố quốc tang trong 2 ngày để tưởng niệm các nạn nhân.