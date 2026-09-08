Đặc phái viên Mỹ nêu đề xuất hòa bình với Nga

(VTC News) -

The Kyiv Independent dẫn nguồn cho biết, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã mang đề xuất hòa bình được sửa đổi đến Nga và Ukraine, nhưng Moskva dường như không sẵn lòng đưa ra những nhượng bộ đáng kể. Quan chức Ukraine và quan chức Mỹ cho biết đặc phái viên Mỹ “thực sự muốn” đạt tiến triển hướng tới thỏa thuận ngừng bắn trước mùa đông.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn hy vọng sẽ đánh bại chúng tôi vào mùa đông này và không sẵn lòng đồng ý với bất cứ điều gì”, tờ Kyiv Independent dẫn lời quan chức Ukraine thông tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay với ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thời điểm khởi xướng nỗ lực hòa bình mới lần không phải là ngẫu nhiên. Tình báo Ukraine và Mỹ ngày càng tin Nga đang chuẩn bị leo thang cuộc xung đột, có thể thông qua chiến dịch huy động lực lượng mới và nỗ lực khác trong mùa đông.

Tuy nhiên, đến nay, nỗ lực của Mỹ chỉ đạt được thỏa thuận về việc nối lại cuộc đàm phán 3 bên - trong khi Moskva tiếp tục bác bỏ những ý tưởng cốt lõi đằng sau thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng.

Nga tiếp tục cho rằng Ukraine phải rút quân khỏi Donbas, khu vực bao gồm các tỉnh Donetsk và Luhansk đang bị kiểm soát một phần, như điều kiện then chốt để đạt được hòa bình.

Ngoài ra, đề xuất mới còn liên quan đến khả năng ngừng bắn trên không, tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc tạm dừng hoàn toàn cuộc không kích. Nga phản đối ý tưởng này.

Ngày 5/9, ông Witkoff và ông Kushner đến Moskva, chỉ một ngày trước khi thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Kiev, trong nỗ lực khởi động lại tiến trình hòa bình vốn bị bế tắc kể từ đầu năm nay.

Kết quả hữu hình nhất của chuyến đi là thỏa thuận giữa Ukraine, Mỹ và Nga về việc nối lại cuộc đàm phán 3 bên. Những vòng đàm phán trước đây không mang lại nhiều kết quả chính trị, nhưng dẫn đến những sáng kiến ​​nhân đạo quan trọng, bao gồm cả việc trao đổi tù binh.