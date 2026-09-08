Tổng thống Nga - Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine

(VTC News) -

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm tập trung vào các nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine. Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết cuộc trao đổi kéo dài khoảng một giờ và mang tính “tích cực”.

Cuộc điện đàm diễn ra sau vòng ngoại giao con thoi mới của các đặc phái viên Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner. Hai người gặp ông Putin tại Moskva trong hơn ba giờ hôm 5/9, trước khi tới Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào ngày hôm sau.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo giới, ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đều đánh giá tích cực các chuyến thăm của hai đặc phái viên, đồng thời nhất trí rằng hoạt động ngoại giao thông qua kênh này và các kênh khác sẽ “tiếp tục”.

Theo ông Ushakov, ông Putin đánh giá cao những nỗ lực trung gian của Mỹ cũng như vai trò cá nhân của Tổng thống Trump. Về phần mình, ông Trump bày tỏ hy vọng có thể đạt được bước đột phá trong việc giải quyết xung đột trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Ông Trump nói với ông Putin rằng việc chấm dứt xung đột Ukraine sẽ mở đường cho việc khôi phục đầy đủ quan hệ Nga - Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng việc nối lại quan hệ thương mại sẽ mang lại “những lợi ích to lớn” cho cả hai nước.

Ông Putin hoan nghênh triển vọng xây dựng “quan hệ đối tác mang tính xây dựng giữa hai cường quốc”, theo ông Ushakov.

Trợ lý Điện Kremlin cho biết ông Putin cũng khẳng định Moskva không có ý định thù địch với các quốc gia châu Âu. Tóm tắt phát biểu của Tổng thống Nga, ông Ushakov nói những định kiến về mối đe dọa từ Nga đang được lan truyền nhằm tạo cớ để các nước châu Âu gia tăng hỗ trợ Ukraine và tăng chi tiêu quân sự.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin cũng thông báo cho ông Trump về tình hình chiến sự, bao gồm triển vọng lực lượng Nga tiếp tục giành thêm lợi thế trên chiến trường và đạt được các mục tiêu quân sự của Moskva.

Ông Ushakov cho biết ông Putin đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trong việc giúp đưa trẻ em Nga và Ukraine trở về đoàn tụ với gia đình. “Hai tổng thống nhất trí duy trì liên lạc và sẽ gọi điện cho nhau bất cứ khi nào cần thiết”, ông Ushakov nói.