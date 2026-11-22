(VTC News) -

Tại lễ trao giải MAMA Awards 2026 diễn ra ngày 21/11 ở Osaka (Nhật Bản), Taeyang được vinh danh ở hạng mục Màn trình diễn vũ đạo solo nam xuất sắc với ca khúc Live Fast Die Slow.

Trong bài phát biểu nhận giải, nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến nhà sản xuất Teddy, các thành viên BIGBANG và người hâm mộ đã đồng hành suốt hơn 20 năm. Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến khán giả xúc động nhất là khi anh nhắc đến vợ - nữ diễn viên Min Hyo Rin.

Khoảnh khắc Taeyang khóc nghẹn trên sân khấu gây sốt.

Taeyang cho biết bà xã luôn âm thầm hy sinh, hỗ trợ để anh có thể tỏa sáng trên sân khấu. Nam ca sĩ nghẹn ngào, nhiều lần dừng lại vì xúc động khi nói lời cảm ơn người bạn đời.

Sau đó, anh nhắc đến con trai và xin lỗi vì không thể ở bên bé trong ngày sinh nhật tuần trước do bận công việc. “Bố thực sự xin lỗi. Chúc mừng sinh nhật con trai yêu quý, bố yêu con rất nhiều”, Taeyang nói trong nước mắt.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, nam ca sĩ còn ngại ngùng nói lời xin lỗi khán giả vì quá xúc động. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Đây là hình ảnh khá khác biệt so với Taeyang thường thấy trên sân khấu. Trong nhiều năm hoạt động, anh xây dựng hình tượng nghệ sĩ tập trung vào âm nhạc, ít chia sẻ chuyện riêng tư. Vì vậy, bài phát biểu chân thành về vợ con tại MAMA lần này càng khiến khán giả chú ý.

Từ giọng ca BIGBANG đến nghệ sĩ solo thành công

Taeyang tên thật là Dong Young Bae, sinh ngày 18/5/1988 tại Hàn Quốc. Anh ra mắt năm 2006 với tư cách thành viên nhóm nhạc BigBang, đảm nhận vai trò giọng ca chính và vũ công.

BIGBANG từng là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn của K-pop, góp phần đưa âm nhạc Hàn Quốc đến gần hơn với khán giả quốc tế. Nhóm ghi dấu với loạt ca khúc như Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang và Loser.

Bên cạnh hoạt động nhóm, Taeyang sớm phát triển sự nghiệp cá nhân. Năm 2008, anh phát hành mini album đầu tay Hot, mở đầu hành trình solo với màu sắc R&B và soul.

Taeyang là một trong những giọng ca nổi bật của BIGBANG, đồng thời ghi dấu ấn với sự nghiệp solo qua nhiều sản phẩm âm nhạc thành công.

Năm 2010, nam ca sĩ ra mắt album Solar, tiếp đó là Rise (2014). Ca khúc Eyes, Nose, Lips trong album Rise trở thành một trong những bản hit nổi bật trong sự nghiệp của anh. Bài hát từng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng tại Hàn Quốc và giành giải Ca khúc của năm tại các lễ trao giải âm nhạc lớn.

Taeyang tiếp tục phát hành album White Night năm 2017, sau đó có thời gian gián đoạn hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh xuất ngũ tháng 11/2019.

Năm 2023, nam ca sĩ trở lại với sản phẩm solo Vibe, hợp tác cùng Jimin (BTS), sau đó phát hành mini album Down to Earth. Ca khúc Shoong! có sự góp giọng của Lisa (BlackPink) và Seed cũng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Tháng 5/2026, Taeyang phát hành album phòng thu thứ tư mang tên Quintessence, đánh dấu album solo dài hơi đầu tiên của anh sau gần 9 năm kể từ White Night. Sản phẩm gồm 10 ca khúc, trong đó có Live Fast Die Slow - bài hát mang về cho anh giải thưởng tại MAMA 2026.

Năm 2026 cũng là dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt của BigBang. Nhóm trở lại sân khấu Coachella hồi tháng 4, phát hành ca khúc mới BiiiG và thực hiện chuyến lưu diễn thế giới XX: Cosmos với đội hình G-Dragon, Taeyang và Daesung.

Tại MAMA 2026, ngoài giải thưởng cá nhân của Taeyang, BigBang còn được vinh danh ở hạng mục Video âm nhạc xuất sắc với BiiiG và giải Music Visionary of the Year. Những dấu mốc này cho thấy nhóm vẫn duy trì sức hút sau hai thập kỷ hoạt động.

Cuộc hôn nhân kín tiếng với Min Hyo Rin

Trái với hình ảnh sôi nổi trên sân khấu, Taeyang khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Anh kết hôn với nữ diễn viên Min Hyo Rin vào tháng 2/2018 sau khoảng 4 năm hẹn hò.

Cặp đôi quen nhau năm 2014 khi Min Hyo Rin tham gia MV 1AM của Taeyang. Mối quan hệ được công khai vào năm 2015. Trong một lần chia sẻ về bà xã, nam ca sĩ từng gọi cô là nguồn cảm hứng của mình.

Taeyang kết hôn với diễn viên Min Hyo Rin năm 2018 và có một con trai. Nam ca sĩ khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống gia đình

Min Hyo Rin được biết đến qua các bộ phim như Sunny, Twenty và một số chương trình giải trí tại Hàn Quốc. Sau khi kết hôn, cô ít xuất hiện trong các dự án nghệ thuật, dành nhiều thời gian cho cuộc sống gia đình.

Tháng 11/2021, hai người đón con trai đầu lòng. Taeyang trở thành thành viên đầu tiên của BigBang lên chức bố. Kể từ đó, cặp đôi khá hạn chế chia sẻ hình ảnh và thông tin riêng tư về con trước truyền thông.

Trong một chương trình năm 2023, Taeyang từng hiếm hoi kể về con trai. Anh tiết lộ bé có nhiều nét giống mẹ và thường được mọi người khen xinh xắn. Nam ca sĩ cũng thể hiện sự thích thú khi nói về những khoảnh khắc đời thường bên con.

Dù là ngôi sao có lịch trình hoạt động dày đặc, Taeyang nhiều lần thể hiện sự trân trọng đối với gia đình. Bài phát biểu tại MAMA 2026 một lần nữa cho thấy vai trò của Min Hyo Rin và con trai trong cuộc sống của anh.

Ở tuổi 38, Taeyang vẫn duy trì hoạt động âm nhạc với cả tư cách nghệ sĩ solo lẫn thành viên BIGBANG. Sau 20 năm đứng trên sân khấu, nam ca sĩ tiếp tục có những dự án mới, song khoảnh khắc đáng nhớ tại MAMA lần này không nằm ở màn trình diễn hay chiếc cúp. Đó là lúc anh tạm gác hình ảnh ngôi sao để nói lời cảm ơn vợ và xin lỗi con trai bằng những cảm xúc chân thật nhất.