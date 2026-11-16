Mỹ Tâm, Hoàng Thùy Linh hát trong 'concert quốc gia' mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

(VTC News) -

Chương trình Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Ngày 16/11, tại buổi họp báo giới thiệu chương trình, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ về cấu trúc và ý tưởng dàn dựng hành trình nghệ thuật kéo dài 120 phút, đưa khán giả đi từ huyền tích nguồn cội, qua những không gian di sản đến sức sáng tạo của văn hóa Việt Nam đương đại.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí thông tin về chương trình.

Chương trình gồm phần khai từ Đất nước muôn đời, ba chương Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Muôn sắc di sản, Bản sắc vươn xa và phần kết Việt Nam bừng sáng năm châu. Các tiết mục được kết nối thành mạch kể xuyên suốt, kết hợp âm nhạc, múa, nghệ thuật trình diễn và công nghệ sân khấu.

Dàn nghệ sĩ tên tuổi

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng các ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi.

Ngoài ra còn có Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii, Y Garia, Thu Hằng cùng các gương mặt thiếu nhi.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ tại họp báo.

Một số tiết mục kết hợp giữa nghệ sĩ gạo cội và giọng ca đương đại. Liên khúc Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui có sự góp mặt của NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc.

Tiết mục Made in Việt Nam kết nối NSND Thanh Hoa với Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi. Trong khi đó, Tiếng ru cội nguồn có NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD, khai thác chất liệu lời ru, âm nhạc dân gian qua cách thể hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Các tiết mục được xây dựng trên nhiều màu sắc âm nhạc, từ dân ca, nghệ thuật truyền thống, thính phòng, cổ điển đến ca khúc cách mạng, trữ tình và sáng tác đương đại. Những bài hát đi cùng năm tháng được đặt cạnh các sáng tác mới, tạo sự kết nối giữa ký ức văn hóa của thế hệ đi trước với cảm xúc và sức sáng tạo của người trẻ.

17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh

Mở đầu chương trình là phần khai từ Đất nước muôn đời, tái hiện huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình ảnh bọc trăm trứng và hành trình lên non, xuống biển. Ở chương Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, câu chuyện về sức mạnh văn hóa được kể qua lời ru của mẹ, hạt gạo quê hương, tiếng hát nơi tiền tuyến, tình người trong gian khó và niềm vui ngày thống nhất.

Tâm điểm của chương Muôn sắc di sản là tiết mục Bức tranh di sản, giới thiệu 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Hành trình nghệ thuật đi qua các vùng văn hóa từ châu thổ và trung du Bắc Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên đến miền Trung và Nam Bộ, tái hiện sự đa dạng của các làn điệu, lễ hội, tín ngưỡng và không gian thực hành văn hóa.

Ban tổ chức thông tin về chương trình “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”.

Sự tham gia của nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản góp phần đưa những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ đến gần hơn với khán giả.

Trong chương Bản sắc vươn xa, các tiết mục Lý cò style - Rock hạt gạo, Máu đỏ da vàng kết hợp chất liệu dân tộc với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Khép lại hành trình là phần Việt Nam bừng sáng năm châu. Điểm nhấn của chương trình là ca khúc chủ đề Rạng ngời văn hóa Việt Nam do nhà sản xuất âm nhạc DTAP sáng tác riêng, qua phần thể hiện của Phương Mỹ Chi.

Ca khúc tôn vinh sự phong phú, đa dạng văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời truyền tải tinh thần đại đoàn kết và ý thức chung nguồn cội. Từ sáng tác này, vũ điệu cộng đồng được phát triển theo ý tưởng nghệ thuật của NSND Trần Ly Ly, do Quang Đăng biên đạo.

Ban tổ chức phối hợp với TikTok Việt Nam lan tỏa vũ điệu trên các nền tảng số, khuyến khích đông đảo công chúng tham gia. Trong phần kết, nghệ nhân, nghệ sĩ, các lực lượng biểu diễn và khán giả tại Mỹ Đình sẽ cùng hòa nhịp theo ca khúc và vũ điệu.

Sân khấu 3.000m² kết hợp màn pháo hoa kéo dài 17 phút

Không gian trình diễn tại sân vận động Mỹ Đình được thiết kế với diện tích khoảng 3.000m². Trung tâm sân khấu là hệ thống LED tròn lấy cảm hứng từ mặt trống đồng, kết nối với các màn hình LED cánh uốn lượn, gợi hình ảnh dòng chảy văn hóa. Hệ thống 16 bàn nâng cùng cơ khí chuyển động cho phép sân khấu biến đổi linh hoạt theo từng lớp diễn.

Sân khấu 3.000m² kết hợp màn pháo hoa kéo dài 17 phút

Một điểm nhấn khác của chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật kéo dài khoảng 17 phút trong đêm 24/11. Theo Thượng tá Cấn Đình Trung, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết màn trình diễn sử dụng 2.605 quả pháo hoa tầm cao, 648 quả pháo nổ tầm thấp, 688 giàn phun và 1.000 ống hỏa thuật. Đêm tổng duyệt diễn ra tối 22/11, kéo dài khoảng 1 phút 20 giây.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với các đơn vị triển khai lắp đặt trận địa từ ngày 17/11. Khu vực bắn pháo hoa được rào kín để bảo đảm an toàn. Trong thời gian diễn ra sự kiện, hai tuyến đường Lê Quang Đạo và Lê Đức Thọ vẫn lưu thông bình thường.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), đồng thời được tiếp sóng trên các kênh và nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Vé tham dự được phát hành hoàn toàn miễn phí thông qua hình thức đăng ký trực tuyến.