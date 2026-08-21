​Mỹ đặt tham vọng 1.000 lượt phóng tàu vũ trụ/năm

(VTC News) -

Hôm 20/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bản ghi nhớ nhằm giúp tăng mạnh số lượng vụ phóng tàu vũ trụ thương mại của Mỹ, bao gồm chỉ đạo cơ quan chính phủ xem xét các khu đất liên bang để xây dựng địa điểm phóng và tái nhập khí quyển mới. Nhà Trắng mong muốn cho phép ít nhất 1.000 vụ phóng và tái nhập khí quyển thực hiện mỗi năm vào năm 2030.

Bản ghi nhớ chủ yếu tập trung vào việc thúc đẩy ngành công nghiệp vũ trụ thương mại, kêu gọi các cơ quan khuyến khích việc cùng phát triển cơ sở hạ tầng vận tải vũ trụ với đối tác tư nhân, đẩy nhanh quá trình cấp phép và đánh giá tác động môi trường, đồng thời đảm bảo đủ phổ tần không dây cho vụ phóng tàu vũ trụ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cũng muốn đưa phi hành gia Mỹ trở lại mặt trăng vào năm 2028. Đồng thời, bản ghi nhớ chỉ đạo NASA tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển thương mại lên mặt trăng và tiếp cận sao Hỏa bằng robot thương mại cũng như khám phá phương án thương mại để đưa con người lên sao Hỏa.

Người đứng đầu Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng Michael Kratsios cho biết chính sách vận tải vũ trụ quốc gia mới “đáp ứng được thời điểm tăng trưởng bùng nổ này và đặt nước Mỹ vào vị trí dẫn đầu kỷ nguyên tiếp theo của không gian”.

Ông Trump cho rằng kế hoạch này đòi hỏi “cách tiếp cận ưu tiên thương mại, cho phép người Mỹ đặt chân lên Mặt Trăng vào năm 2028 và xây dựng những yếu tố ban đầu của Căn cứ Mặt Trăng vào năm 2030 cùng với khả năng phóng tàu nhanh chóng, bền vững phục vụ an ninh quốc gia”.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ muốn xác định địa điểm tái nhập cảnh liên bang mới trong vòng 90 ngày và muốn các cơ quan chính phủ Mỹ không tiến hành hoạt động vận tải không gian “gây cản trở, làm nản lòng hoặc cạnh tranh với hoạt động vận tải không gian thương mại của Mỹ, trừ khi cần thiết vì an ninh công cộng hoặc an ninh quốc gia”.

Bản ghi nhớ của ông Trump cũng chỉ đạo cơ quan liên bang xem xét từng trường hợp cụ thể yêu cầu phóng tàu vũ trụ thương mại nước ngoài tại Mỹ.

Hồi tháng 5, người đứng đầu Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) thông tin SpaceX đặt mục tiêu đạt 10.000 lần phóng/năm trong vòng 5 năm.

Chỉ tính trong năm 2025, SpaceX thực hiện 170 lần phóng, đưa vào hoạt động khoảng 2.500 vệ tinh. Hồi đầu năm, SpaceX tuyên bố muốn phóng chòm sao gồm 1 triệu vệ tinh sẽ quay quanh Trái đất và tận dụng năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).