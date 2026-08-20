Ông Trump tuyên bố thực hiện 'chiến tranh kinh tế' tàn khốc chống Iran

(VTC News) -

Hôm 19/8, trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thổng Mỹ Donald Trump cho rằng Iran “không tận dụng” cơ hội để đạt được thỏa thuận và sẽ chấm dứt “chiến tranh kinh tế, cô lập trên quy mô chưa từng có”. Đồng thời, ông tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với những quốc gia giao dịch với Iran.

“Những quốc gia cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ của mình cung cấp mọi loại hỗ trợ cho Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả kinh tế khổng lồ. Buôn lậu dầu mỏ, đường dây hoán đổi hàng hóa, chuyển tiền mặt, các nhà đổi ngoại tệ, đăng ký tàu thuyền, công ty bình phong - tất cả cần phải dừng lại ngay bây giờ”, ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Mỹ gọi động thái này là “ngày D-Day về kinh tế” và ông hy vọng tất cả đồng minh sẽ hợp lực với Mỹ để cô lập và đánh bại Iran. Ông Trump nhấm mạnh thêm Iran đang “ở thế bị động” và những “biện pháp lịch sử” của ông sẽ “làm tê liệt” đất nước này.

Tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ông Trump cũng trả lời câu hỏi của phóng viên về biện pháp trừng phạt tiềm năng đối với Iran. “Chúng ta có những thứ có thể áp đặt lệnh trừng phạt. Chúng ta có những lệnh trừng phạt rất khắc nghiệt, và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”, ông Trump nói.

Trong khi trước đó không lâu, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố tình hình với Iran hiện đang “tốt” và ám chỉ cuộc đàm phán có thể bắt đầu lại “vào một thời điểm nào đó”. Tuy nhiên, ông Trump vẫn tiếp tục tuyên bố Mỹ đang “nắm giữ” và “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz trở thành con bài mặc cả quan trọng trong cuộc chiến với Iran, quốc gia đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược quan trọng này kể từ khi giao tranh bắt đầu vào cuối tháng 2, làm gián đoạn tuyến đường vận chuyển dầu mỏ toàn cầu quan trọng.

“Họ thỉnh thoảng bắn máy bay không người lái. Nhưng không phải ai cũng sẽ đi qua được”, ông Trump ám chỉ việc Iran gây cản trở giao thông qua eo biển.

Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần khẳng định ưu tiên hàng đầu của ông là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh chính quyền của ông vẫn đang cân nhắc những bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột.