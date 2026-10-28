Lý do tàu du lịch đột ngột dừng hoạt động, bỏ hành khách tại Campuchia

(VTC News) -

Nguyên do là công ty vận hành tàu đình chỉ hoạt động khi chi phí nhiên liệu tăng cao “bất thường”.

Theo thông cáo báo chí công bố hôm 27/10, tàu Odyssey của công ty Villa Vie Residences, có sức chứa 650 hành khách, hiện neo đậu ở Sihanoukville, Campuchia. Công ty cho biết đang phối hợp với những người trên tàu để thu xếp việc rời tàu và tìm kiếm chỗ ở tạm thời cho họ.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Mikael Petterson, nhà sáng lập Villa Vie, cho biết công ty sẽ chi trả chi phí lưu trú và đi lại nhưng chưa cung cấp kinh phí để hành khách rời khỏi Campuchia.

Tàu du lịch dừng hoạt động, bỏ hành khách tại Campuchia vì giá nhiên liệu tăng

Theo công ty, chi phí nhiên liệu tăng hơn 300% kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bùng nổ, khiến mô hình vận hành hiện tại trở nên “cực kỳ khó khăn”. Chi phí nhiên liệu cho mỗi khoang trên tàu, vốn trung bình khoảng 1.800 USD mỗi tháng trong thời gian dài, nay đã tăng vọt lên tới 8.000 USD.

Odyssey hoạt động trên biển từ tháng 10/2024 và có mô hình khai thác khác với các hãng du thuyền thông thường. Hành khách có thể thuê, mua hoặc thuê theo hình thức trả góp để sở hữu khoang trên tàu. Giá cabin dành cho người cư trú dài hạn dao động từ 130.000 USD - 440.000 USD đối với 1 phòng suite. Phí hằng tháng là khoảng 2.000 - 10.000 USD.

Theo trang web của công ty, con tàu khởi hành từ Belfast, Bắc Ireland, để thực hiện hành trình liên tục vòng quanh thế giới. Hiện vẫn chưa rõ hành khách và nhân viên trên tàu sẽ đi đâu sau khi xuống tàu tại Campuchia. Trong thông cáo, công ty thừa nhận đây là giai đoạn khó khăn, gây xáo trộn lớn đối với cư dân trên tàu, các thành viên thủy thủ đoàn và nhân viên.

Chi phí đi lại bằng máy bay, ô tô hay tàu biển đều tăng mạnh kể từ khi xung đột liên quan đến Iran đẩy giá dầu đi lên, kéo theo giá các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ như dầu diesel, xăng và nhiên liệu hàng không. Chi phí gia tăng đang bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp, góp phần làm gia tăng lạm phát và tạo ra những tác động dây chuyền đối với nền kinh tế toàn cầu.

Hôm 27/10, giá dầu nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh rất thấp - một loại nhiên liệu phổ biến được sử dụng cho tàu du lịch - tại Singapore ở mức 962 USD/tấn. Mặc dù đã giảm so với mức đỉnh trong thời chiến, giá nhiên liệu này vẫn cao hơn đáng kể so với mức chỉ nhỉnh hơn 500 USD/tấn trước xung đột giữa Mỹ và Iran bắt đầu.

Theo lịch trình được cập nhật lần gần nhất vào ngày 20/10, Odyssey ghé thăm nhiều cảng trong năm nay, từ Tonga đến Australia, và dự kiến kết thúc năm 2026 tại Ấn Độ. Tài liệu giới thiệu của công ty mô tả hành trình này bằng những lời lẽ đầy lãng mạn: “Khi lật giở từng trang, hãy hình dung bạn đang lênh đênh trên một chuyến hải trình không ngừng nghỉ, nơi mỗi ngày đều mở ra những chân trời mới, những kỷ niệm đáng trân trọng và những mối gắn kết chân thành”.

Kể từ khi chiến sự tại Iran bùng phát vào cuối tháng 2, con tàu tìm cách giảm mức tiêu thụ nhiên liệu bằng cách điều chỉnh lịch trình theo hướng di chuyển chậm hơn và lưu lại các cảng lâu hơn. Tuy nhiên, những biện pháp này vẫn không đủ để bù đắp chi phí nhiên liệu tăng cao. Công ty hiện đang xem xét các phương án tái cơ cấu và bổ sung vốn trong vòng 60 ngày tới.

“Công ty không thể đơn giản chuyển toàn bộ mức tăng chi phí lớn như vậy sang cho khách trên tàu”, thông cáo của Villa Vie nêu rõ.

Villa Vie không phải là doanh nghiệp duy nhất chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu. Giá nhiên liệu hàng không tăng cao đã góp phần dẫn đến sự sụp đổ của hãng hàng không Spirit Airlines vào mùa xuân năm nay. Trong khi đó, công ty vận chuyển Royal Caribbean hôm 27/10 cho biết chi phí dầu mỏ tăng cao đã làm giảm kết quả kinh doanh trong một quý vốn ghi nhận diễn biến tích cực.