MediaMart đồng hành mùa tựu trường với Back to School - Siêu Sale 09.09

(VTC News) -

Hàng nghìn sản phẩm công nghệ, điện tử, điện lạnh và gia dụng chính hãng được giảm giá cực sâu tới 50%, cùng kho ưu đãi voucher, combo quà tặng hấp dẫn, mang đến cơ hội tuyệt vời để học sinh, sinh viên và các gia đình sẵn sàng hành trang bước vào mùa tựu trường đầy hứng khởi.

Chương trình “Back to School - Siêu Sale 09.09” diễn ra tưng bừng trên toàn bộ hệ thống siêu thị MediaMart và các nền tảng online.

Không chỉ mang đến mức giảm giá kỷ lục lên tới 50%, MediaMart còn dành tặng chuỗi đặc quyền siêu hấp dẫn: đổi điểm nhận voucher trị giá đến 2 triệu đồng, ưu đãi giảm trực tiếp đến 1 triệu đồng, mua combo tiết kiệm ngay đến 500.000 đồng, cùng quà tặng nhân đôi X2 với tổng trị giá lên đến 600.000 đồng.

Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ trả góp lãi suất 0%, miễn phí giao hàng tận nơi và chính sách bảo hành 1 đổi 1 tin cậy, giúp việc mua sắm chuẩn bị năm học mới trở nên nhẹ nhàng, tiết kiệm hơn bao giờ hết.

Laptop, MacBook, Smartphone giảm sâu, giá hời khó tin

Năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm nhu cầu trang bị thiết bị công nghệ phục vụ việc học tập, nghiên cứu và sáng tạo của học sinh, sinh viên tăng vọt. Nắm bắt tâm lý đó, MediaMart mang đến đại tiệc công nghệ với loạt máy tính xách tay và điện thoại thông minh cấu hình mạnh mẽ, thiết kế hiện đại từ các thương hiệu hàng đầu thế giới với mức giá giảm chưa từng có.

Loạt sản phẩm công nghệ tâm điểm dành riêng cho mùa tựu trường không thể bỏ lỡ: MacBook Neo A18 Pro 13 inch (màn hình 13.0 inch Liquid Retina 2408 x 1506 sắc nét, chip Apple A18 Pro 6 lõi xử lý siêu tốc, Ram 8GB, SSD 512GB, bảo mật Touch ID thời thượng) giá siêu sốc chỉ còn 20.890.000đ (giảm 1,1 triệu đồng), tặng thêm gói cài đặt trị giá 150.000đ và miễn phí giao hàng tận nơi.

Laptop Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R73C (màn hình lớn 15.6 inch Full HD 1920x1080, CPU AMD Ryzen 3 5400U, đồ họa AMD Radeon Graphics, Ram 8GB, SSD 512GB siêu tốc) giảm sốc 17% chỉ còn 14.990.000đ, tặng kèm túi đựng máy thời trang + gói cài đặt phần mềm + giao hàng miễn phí.

Laptop Dell Inspiron 15 DC15250 (DC15250-I7U161W11SLU-27) (màn hình 15.6 inch chuẩn 120Hz mượt mà, vi xử lý đỉnh cao Intel Core i7-1355U, Ram khủng 16GB, ổ cứng dung lượng cực đại SSD 1TB NVMe, Windows 11 bản quyền) giảm ngay 2 triệu đồng nay chỉ còn 26.990.000đ, tặng thêm balo chính hãng + túi đựng máy + cài đặt miễn phí.

Smartphone Samsung Galaxy A17 4G (8GB + 128GB), mẫu điện thoại quốc dân bền bỉ, pin trâu, màn hình hiển thị sống động, giá siêu hời chỉ 4.990.000đ. Smartphone OPPO A5i Pro (8GB + 128GB), thiết kế thời thượng, sạc nhanh ấn tượng, camera sắc nét bắt trọn khoảnh khắc, giá ưu đãi giảm còn 6.199.000đ.

Đại tiệc phụ kiện công nghệ đồng giá sốc: Hàng ngàn món phụ kiện vi tính chính hãng cần thiết như chuột không dây, bàn phím, tai nghe, cáp sạc, USB... được MediaMart bán đồng giá sốc chỉ từ 99K - 199K - 299K.

Gia dụng thông minh xả kho giá sốc - trợ thủ đắc lực cho sinh viên và mọi gian bếp

Không chỉ chăm chút cho góc học tập, MediaMart còn chia sẻ gánh nặng chi tiêu đầu năm học cho tân sinh viên chuyển vào ký túc xá, nhà trọ cũng như các gia đình nâng cấp không gian sống. Hàng loạt thiết bị gia dụng nhà bếp thông minh, hiện đại đang được giảm giá kịch sàn từ 37% đến hơn 56%, mang đến cuộc sống tiện nghi, thơm ngon và nhanh chóng mỗi ngày.

Top sản phẩm gia dụng “cháy hàng” được săn đón nhiều nhất dịp 09.09: nồi cơm điện Coex 1.8L CR-3478G: thiết kế hiện đại, công suất mạnh mẽ 700W giúp cơm chín đều thơm dẻo, lòng nồi chống dính cao cấp, giảm sốc 45% giá chỉ còn 490.000đ.

Máy xay đa năng 3 cối Philips HR2041/50: công suất 450W cùng cối xay dung tích lớn 1.9L, lưỡi dao thép không gỉ ProBlend xay nhuyễn mịn đá và mọi loại thực phẩm trong tích tắc giảm 37% giá cực sốc chỉ 790.000đ.

Nồi chiên không dầu điện tử Kangaroo KG55AF1A 5.2L: công suất mạnh mẽ 1800W, bảng điều khiển cảm ứng thông minh, chiên nướng không dầu mỡ tốt cho sức khỏe cả gia đình, giảm sốc 53% nay chỉ còn 799.000đ.

Lò vi sóng cơ 20L Roler RM-3133B: Công suất 700W, dung tích 20L tiện dụng, rã đông và hâm nóng đồ ăn thần tốc, tiết kiệm điện tối đa, giảm kịch sàn tới 56% giá chỉ còn 1.090.000đ.

Điện máy xịn - Sắm đồ sang, đón năm học rộn ràng: Smart TV, Tủ lạnh, Máy giặt giảm đến 50%

Đồng hành cùng mùa tựu trường và chiến dịch “Sắm đồ xịn - Tự tin đến lớp”, MediaMart tung bão giá dành cho các dòng Smart TV màn hình lớn, tủ lạnh tiết kiệm điện, máy giặt thông minh và điều hòa thế hệ mới, mở ra cơ hội vàng để người tiêu dùng sở hữu những sản phẩm điện máy cao cấp với chi phí tiết kiệm chưa từng thấy.

Điểm danh loạt bom tấn điện tử - điện lạnh giảm giá cực mạnh: Google TV Coex 4K 65 inch 65UT7002XG: màn hình tràn viền cực đại 65 inch chuẩn 4K HDR siêu sắc nét, công nghệ âm thanh vòm Dolby Vision/Atmos giảm 47% chỉ còn 8.990.000đ.

Android TV Coex 4K UHD 55 inch 55UT7002X: trải nghiệm hình ảnh chuẩn điện ảnh 4K Ultra HD sống động, âm thanh chân thực, giảm nửa giá 50% chỉ còn 7.990.000đ.

Smart Tivi LG UHD AI 4K 65 inch 65UA7350PSB: bộ xử lý AI thông minh nâng cấp chất lượng hình ảnh và âm thanh vượt trội, giảm sâu 26% còn 10.990.000đ.

Tủ lạnh 2 cửa Coex Inverter 198L RT-4006IS: công nghệ No Frost không đóng tuyết, hệ thống kháng khuẩn Ag+ Bio khử mùi vượt trội, giảm 32% giá siêu sốc chỉ còn 4.690.000đ.

Máy giặt lồng ngang AI DD Inverter Coex 10.5Kg FW-11CW1413SG: công trí tuệ nhân tạo AI DD tự động nhận diện chất liệu vải, tính năng giặt hơi nước diệt khuẩn Allergy Care bảo vệ sức khỏe đến 99.9% giảm nửa giá 50% chỉ còn 5.990.000đ.

Dịch vụ hậu mãi tận tâm - Mua sắm dễ dàng cùng MediaMart

Bên cạnh cam kết 100% sản phẩm chính hãng với mức giá cạnh tranh hàng đầu thị trường, MediaMart luôn khẳng định vị thế tiên phong nhờ chất lượng dịch vụ khách hàng vượt trội.

Khi mua sắm tại MediaMart dịp này, khách hàng hoàn toàn yên tâm với chính sách miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nhà nhanh chóng, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất với thủ tục linh hoạt xét duyệt ngay, cùng chính sách bảo hành 1 đổi 1 lên đến 90 ngày (tùy dòng sản phẩm).

Để không bỏ lỡ siêu hội mua sắm “Back to School - Siêu Sale 09.09” với vô vàn deal hời chuẩn bị cho năm học mới, quý khách hàng hãy nhanh chóng ghé thăm hệ thống hơn 380 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc hoặc truy cập website https://mediamart.vn và liên hệ hotline tư vấn bán hàng 1900 6788 để đặt hàng ngay.