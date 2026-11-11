Đặc công Việt Nam chuẩn bị các màn trình diễn tại triển lãm quốc phòng

Binh chủng đã hoàn thành huấn luyện giai đoạn 1 (huấn luyện phân đoạn tại các đơn vị) từ ngày 5/6 - 15/10/2026; ngày 16/10/2026, các đơn vị đã tổ chức rút kinh nghiệm huấn luyện giai đoạn 1. Các đơn vị thuộc Binh chủng đã phối hợp với Đoàn văn công Quân chủng Phòng không - Không quân xây dựng kế hoạch, lịch huấn luyện và tổ chức huấn luyện giai đoạn 2 từ ngày 19/10 - 1/12/2026 tại Trường Sĩ quan Đặc công.