Đặc công Việt Nam chuẩn bị các màn trình diễn tại triển lãm quốc phòng

Diệp Thảo(VOV.VN)
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Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin vụ tai nạn xảy ra tại phường Quảng Phú sau bài đăng trên mạng xã hội "Mong một phiên toà công tâm, trả lại công bằng cho em gái tôi"
ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan kể chuyện doanh nghiệp cố tình né thanh tra, khi bị kiểm tra đột xuất phát hiện hàng quá hạn lại gửi đơn kiện lên Thanh tra thành phố.
Hơn 690 cây thông rừng phòng hộ hàng chục năm tuổi tại Gia Lai bị lâm tặc đốn hạ, cả sườn đồi biến thành bãi chiến trường khiến dư luận bức xúc.
Người đàn ông 58 tuổi đi đánh cá từ sáng sớm nhưng không trở về khiến gia đình lo lắng và trình báo cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm.
Chính phủ đề xuất điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên (gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm) và 1.057 người từ Phú Thọ về Hà Nội.
Bộ trưởng VH-TT&DL cho biết kinh tế đêm đã được triển khai khá tốt, nhưng việc hoạt động 24/7 cần thí điểm do có thể ảnh hưởng đến đời sống người dân.
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