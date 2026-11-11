  • logo
Xuất bản ngày 11/11/2026 05:10 PM
Xuất bản ngày 11/11/2026 05:10 PM

Đặc công Việt Nam chuẩn bị các màn trình diễn tại triển lãm quốc phòng

Lực lượng đặc công đang tích cực huấn luyện, chuẩn bị các nội dung trình diễn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Sáng 11/11, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng - Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 (Triển lãm) chủ trì kiểm tra công tác huấn luyện lực lượng đặc công phục vụ Lễ khai mạc Triển lãm.

Sáng 11/11, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng - Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 (Triển lãm) chủ trì kiểm tra công tác huấn luyện lực lượng đặc công phục vụ Lễ khai mạc Triển lãm.

Thượng tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh, lực lượng đặc công là lực lượng tinh binh tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thể hiện sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Lê Quang Đạo đề nghị, lực lượng đặc công tích cực luyện tập, khắc phục khó khăn, từng bước hoàn thiện kỹ thuật, động tác, sẵn sàng tham gia biểu diễn tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 2, thể hiện sức mạnh và tinh thần của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh, lực lượng đặc công là lực lượng tinh binh tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thể hiện sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Lê Quang Đạo đề nghị, lực lượng đặc công tích cực luyện tập, khắc phục khó khăn, từng bước hoàn thiện kỹ thuật, động tác, sẵn sàng tham gia biểu diễn tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 2, thể hiện sức mạnh và tinh thần của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo kế hoạch, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba diễn ra từ ngày 10-13/12/2026 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Tại hai kỳ triển lãm năm 2022 và 2024, Binh chủng Đặc công tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc, được đánh giá cao.

Theo kế hoạch, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba diễn ra từ ngày 10-13/12/2026 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Tại hai kỳ triển lãm năm 2022 và 2024, Binh chủng Đặc công tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc, được đánh giá cao.

Các nội dung tập trung huấn luyện gồm chương trình nghệ thuật chào mừng, biểu diễn võ chiến đấu Đặc công tại Lễ khai mạc. Chương trình nghệ thuật bao gồm các tiết mục: “Phù Đổng Thiên Vương”, “Việt Nam kiêu hãnh”, “Chiến binh sao vàng”, tổ khúc hát múa “We are the world” - “Khát vọng hòa bình” - “Vươn lên Việt Nam”. Trong chương trình biểu diễn võ chiến đấu Đặc công có các nội dung: trống trận; cờ trận; võ đồng diễn, xếp chữ, xếp các biểu tượng, võ chiến đấu Đặc công và quyền binh khí, võ tổng hợp.

Các nội dung tập trung huấn luyện gồm chương trình nghệ thuật chào mừng, biểu diễn võ chiến đấu Đặc công tại Lễ khai mạc. Chương trình nghệ thuật bao gồm các tiết mục: “Phù Đổng Thiên Vương”, “Việt Nam kiêu hãnh”, “Chiến binh sao vàng”, tổ khúc hát múa “We are the world” - “Khát vọng hòa bình” - “Vươn lên Việt Nam”. Trong chương trình biểu diễn võ chiến đấu Đặc công có các nội dung: trống trận; cờ trận; võ đồng diễn, xếp chữ, xếp các biểu tượng, võ chiến đấu Đặc công và quyền binh khí, võ tổng hợp.

Binh chủng đã chỉ đạo các đơn vị tuyển chọn lực lượng, tổ chức biên chế bảo đảm chặt chẽ, chính quy, đúng quy định, với quân số tham gia gần 2.400 đồng chí (trong đó trống trận có 195 người; cờ trận 500 người; võ đồng diễn, tạo khối, xếp chữ 1.200 người; võ chiến đấu đặc công 300 người…).

Binh chủng đã chỉ đạo các đơn vị tuyển chọn lực lượng, tổ chức biên chế bảo đảm chặt chẽ, chính quy, đúng quy định, với quân số tham gia gần 2.400 đồng chí (trong đó trống trận có 195 người; cờ trận 500 người; võ đồng diễn, tạo khối, xếp chữ 1.200 người; võ chiến đấu đặc công 300 người…).

Binh chủng đã hoàn thành huấn luyện giai đoạn 1 (huấn luyện phân đoạn tại các đơn vị) từ ngày 5/6 - 15/10/2026; ngày 16/10/2026, các đơn vị đã tổ chức rút kinh nghiệm huấn luyện giai đoạn 1. Các đơn vị thuộc Binh chủng đã phối hợp với Đoàn văn công Quân chủng Phòng không - Không quân xây dựng kế hoạch, lịch huấn luyện và tổ chức huấn luyện giai đoạn 2 từ ngày 19/10 - 1/12/2026 tại Trường Sĩ quan Đặc công.

Binh chủng đã hoàn thành huấn luyện giai đoạn 1 (huấn luyện phân đoạn tại các đơn vị) từ ngày 5/6 - 15/10/2026; ngày 16/10/2026, các đơn vị đã tổ chức rút kinh nghiệm huấn luyện giai đoạn 1. Các đơn vị thuộc Binh chủng đã phối hợp với Đoàn văn công Quân chủng Phòng không - Không quân xây dựng kế hoạch, lịch huấn luyện và tổ chức huấn luyện giai đoạn 2 từ ngày 19/10 - 1/12/2026 tại Trường Sĩ quan Đặc công.

Màn biểu diễn nhảy qua vòng lửa của các chiến sĩ đặc công.

Màn biểu diễn nhảy qua vòng lửa của các chiến sĩ đặc công.

Màn đồng diễn võ thuật của lực lượng đặc công.

Màn đồng diễn võ thuật của lực lượng đặc công.

Các chiến sĩ biểu diễn võ đối kháng.

Các chiến sĩ biểu diễn võ đối kháng.

Thượng tướng Lê Quang Đạo trao quà cho lực lượng Đặc công.

Thượng tướng Lê Quang Đạo trao quà cho lực lượng Đặc công.

Diệp Thảo(VOV.VN)

Link: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/viet-nam/dac-cong-viet-nam-chuan-bi-cac-man-trinh-dien-tai-trien-lam-quoc-phong-post1349178.vov

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Xem thêm