(VTC News) -

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đăk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ). Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Lực lượng chức năng phường Hoài Nhơn Bắc hỗ trợ di dời người dân vùng ngập lụt tới nơi an toàn. (Ảnh: UBND phường Hoài Nhơn Bắc)

Từ đêm 27 đến sáng 28/11, mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên khiến một số địa phương bị ngập lụt.

Tại tỉnh Gia Lai, nước lũ lên cao đã làm ngập nhiều nhà dân tại xóm 5, Tường Sơn Nam, phường Hoài Nhơn Bắc. Chính quyền địa phương đang tích cực thực hiện công tác di dời người dân và đồ đạc ra khỏi khu vực ngập nước.

Nước lũ đang lên nhanh, người dân phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương di dời tài sản tới nơi an toàn. (Ảnh: UBND phường Hoài Nhơn Bắc)

Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan (tỉnh Gia Lai) đã yêu cầu UBND các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Bắc và các khu phố Hoài Nhơn Bắc khẩn trương chỉ đạo và tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, vận động người dân có tàu thuyền neo đậu tại khu vực bãi ngang vào bên trong khu vực cảng cá Tam Quan neo đậu an toàn tránh nguy cơ hư hại tài sản do mưa lớn, thiên tai ảnh hưởng..

Một số tuyến đường ở tỉnh Khánh Hoà đã bị ngập khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: người dân cung cấp)

Tại Khánh Hòa, theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh này, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng phía nam của áp cao lạnh lục địa suy yếu, kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên thời tiết nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Nhiều hồ chứa trên địa bàn đã điều tiết xả với lưu lượng khác nhau như: hồ Suối Dầu (dung tích đạt 81%), đang điều tiết xả với lưu lượng 25,26 m3/s; hồ Hoa Sơn (dung tích đạt 79%) đang điều tiết xả với lưu lượng 16,2 m3/s; hồ Tân Giang (dung tích đạt 91%) đang điều tiết xả với lưu lượng 1,8 m³/s..

Đường 2/4 ở phường Bắc Nha Trang đang ngập sâu khiến nhiều xe bị chết máy. (Ảnh: người dân cung cấp)

Chính quyền phường Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà đang hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. (Ảnh: UBND phường Ninh Hoà)

Nhiều khu vực ở vùng nguy hiểm của tỉnh Khánh Hoà đã được lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người và xe đi lại. (Ảnh: người dân cung cấp)

Hiện nay nhiều tuyến phố ở các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Đông Ninh Hoà, Nam Ninh Hoà... bị ngập từ 20 - 40cm khiến xe cộ đi lại khó khăn.

Tại phường Đông Ninh Hoà, tuyến đường từ Cảng Nam Vân Phong đi Ninh Phước bị ngập đã được lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý, khơi thông thoát nước. Trong khi đó đường 2/4 tại phường Bắc Nha Trang nước cũng đang tăng lên nhấn chìm lòng đường khiến nhiều xe đang đi thì bị chết máy.