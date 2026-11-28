Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết giảm biên chế ở những nơi dư thừa
Bộ Chính trị yêu cầu tinh giản biên chế không cắt giảm bình quân, cào bằng; kiên quyết giảm ở nơi dư thừa, tăng cường nhân lực cho lĩnh vực thực sự cần thiết.
Ngày 27/7 hằng năm là 'Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ'
Bộ Chính trị thống nhất ngày 27/7 hằng năm là “Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ”; thể chế hóa chủ trương ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương.
Khẩn trương rà soát vị trí việc làm, hoàn thiện phương án biên chế 2027-2031
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương rà soát vị trí việc làm, hoàn thiện phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, bảo đảm không cắt giảm cơ học.
Phát hiện thêm 9 hài cốt liệt sĩ tại một thôn ở Quảng Trị
Quá trình mở rộng tìm kiếm, lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) phát hiện, quy tập được thêm 9 hài cốt liệt sĩ ở thôn Cổ Thành (xã Triệu Phong).
Hà Nội: Toàn cảnh đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ trước ngày thông xe
Sau gần 10 năm đình trệ vì vướng giải phóng mặt bằng, đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ đang tăng tốc thi công, dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 11/2026.
Khinh khí cầu kéo đại kỳ 2.025m² tung bay giữa Thành cổ Quảng Trị
Quốc kỳ 2.025m² được khinh khí cầu từ từ kéo lên giữa lòng Thành cổ Quảng Trị, mở màn Lễ hội khinh khí cầu quốc tế năm 2026.
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