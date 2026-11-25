(VTC News) -

Ngày 25/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị phối hợp với Tổ khảo sát tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn Thạch Bích.

Thêm 3 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở thôn Thạch Bích. (Ảnh: Q.P)

Theo đó, qua khảo sát tại thôn Thạch Bích, lực lượng chức năng cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ với nhiều phần xương ống chân, ống tay, hộp sọ, xương hàm và răng còn lưu giữ.

Đáng chú ý, tại vị trí hài cốt thứ hai, tổ công tác tìm thấy một tấm bia khắc dòng chữ: “Trịnh Thiệ... đội viên, Tiểu đoàn 19, Trung đoàn 96”. Hài cốt thứ ba được tìm thấy kèm các di vật gồm 3 nút áo và 1 đồng tiền xu.

Trước đó, cũng trên địa bàn xã Quế Phước, lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ kèm 2 tấm bia ximăng khắc thông tin đơn vị. Đáng chú ý, một tấm bia có hình ngôi sao cùng dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Nguyễn Gia”, thuộc “Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96”; di vật đi kèm gồm mảnh bom, đạn AK và 2 nút áo.

Hiện toàn bộ 7 hài cốt liệt sĩ đang được chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng bảo quản, xử lý theo quy định.