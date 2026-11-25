Tối nay (25/11), Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết trong 24 giờ qua, trên khu vực phía Đông và vùng núi cao của tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 120mm, riêng trạm Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) 207,4mm, trạm Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ) 193,4mm, trạm Nghĩa Thọ (xã Trà Giang) 124,2mm.