Toàn cảnh quá trình vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều 10.000 tỷ ở TP.HCM
Cống Mương Chuối đóng kín 4 cửa van chính trưa 25/11, đánh dấu bước tiến trong vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều TP.HCM sau 10 năm triển khai dự án.
Ngành xây dựng khát thợ: Trả công gấp rưỡi, chủ nhà vẫn phải 'xin' thợ đến làm
Giá nhân công tăng cao nhưng nhiều công trình nhà dân vẫn thiếu thợ, khiến chủ nhà phải năn nỉ, chủ thầu chật vật giữ người.
Đề xuất xây Trung tâm chỉ huy, điều hành an ninh trật tự phục vụ APEC 2027
Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến Phú Quốc kiểm tra các công trình trọng điểm phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đảo Ngọc và APEC 2027.
Hà Nội xuyên đêm đón 109 hộ dân sơ tán sau vụ nổ khí gas về nơi tái định cư
Sau vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội), 109 hộ dân được di dời, bố trí tạm cư tại khu tái định cư Thượng Thanh, với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.
Đưa kiến thức phòng, chống ma túy đến tận bản làng ở Sơn La
Cùng với đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm, Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ phát triển sinh kế, hướng tới xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2030.
Mang tri thức vượt núi, giúp đồng bào H'Mông thay đổi cuộc sống
Không chỉ hỗ trợ vật chất, những chiến sĩ công an còn mang đến cho đồng bào H'Mông kiến thức về phòng chống ma túy, tảo hôn và phát triển sinh kế bền vững.
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