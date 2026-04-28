Mua bán vaccine bỏ túi riêng, cựu giám đốc CDC Huế lãnh án

Hội đồng xét xử các bị cáo Hoàng Văn Đức (SN 1970), Trần Thị Kim Xinh (SN 1978), Lê Nguyễn Thị Loan (SN 1968) và Hà Thúc Nhật (SN 1983) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Đức 5 năm 6 tháng tù giam, Trần Thị Kim Xinh 5 năm tù giam, Hà Thúc Nhật 1 năm tù giam và Lê Nguyễn Thị Loan 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, CDC Huế là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có hoạt động tiêm chủng vaccine dịch vụ. Việc mua sắm vaccine phải tuân thủ quy định đấu thầu, đồng thời toàn bộ nguồn thu từ tiêm chủng phải được hạch toán đầy đủ vào ngân sách đơn vị theo quy định pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa

Tuy nhiên, từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2021, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bị cáo Hoàng Văn Đức (Giám đốc CDC Huế) cùng Trần Thị Kim Xinh (Phó trưởng khoa Dược – Vật tư y tế, CDC Huế), Hà Thúc Nhật (Kế toán trưởng CDC Huế) và Lê Nguyễn Thị Loan (nhân viên thu phí tại CDC Huế) bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi mua vaccine ngoài quy trình đấu thầu để đưa vào tiêm chủng dịch vụ.

Các bị cáo sử dụng danh nghĩa của trung tâm để ký kết, liên hệ mua vaccine từ nhiều công ty cung ứng, nhưng lại thanh toán bằng tiền và tài khoản cá nhân. Số vaccine này được đưa vào tiêm song song với vaccine mua theo đúng quy định; phần tiền thu từ tiêm chủng không được hạch toán vào hệ thống kế toán của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế.

Để hợp thức hóa việc thu tiền, bị cáo Lê Nguyễn Thị Loan áp mức giá tiêm đối với vaccine mua ngoài đấu thầu tương đương giá vaccine trong thầu. Số tiền này cũng được thu riêng bằng phiếu viết tay và chuyển cho Trần Thị Kim Xinh quản lý. Một phần tiền được sử dụng để thanh toán mua vaccine, phần còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân, chi bồi dưỡng và ngoại giao.

Kết quả điều tra xác định, tổng số vaccine mua ngoài đấu thầu là gần 20.000 liều, với giá trị hơn 4,7 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế số tiền hơn 1 tỷ đồng, là khoản chi phí tiêm chủng không được nộp vào ngân sách đơn vị.

Riêng bị cáo Hà Thúc Nhật phải chịu trách nhiệm đối với phần thiệt hại hơn 168 triệu đồng do tham gia ở một số hợp đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức nhà nước, làm thất thoát tài sản công, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành Y tế và niềm tin của nhân dân.

Trong vụ án, bị cáo Hoàng Văn Đức giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; các bị cáo Trần Thị Kim Xinh và Lê Nguyễn Thị Loan là đồng phạm tích cực; trong khi đó, bị cáo Hà Thúc Nhật tham gia với vai