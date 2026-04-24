Tuyên án chung thân nữ thầy bói 'nổ' có người phù hộ, lừa gần 100 tỷ đồng

Sau 3 ngày xét xử, ngày 24/4, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Dung (58 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bồi thường cho các bị hại hơn 68 tỷ đồng.

Theo HĐXX, bị cáo đã lợi dụng lòng tin, sử dụng yếu tố mê tín để thực hiện hành vi lừa đảo với số tiền đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Bị cáo Trần Thị Kim Dũng tại phiên tòa. (Ảnh: Kiên Định)

Theo cáo trạng, vụ án từng gây xôn xao dư luận khi Dung dùng chiêu xem bói, tự nhận có người phù hộ trong mua bán đất để lừa 14 bị hại, chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, Trần Thị Kim Dung không có nghề nghiệp ổn định, tự quảng bá có khả năng xem ngày tốt, xem bói nên được nhiều người tin tưởng tìm đến. Giữa năm 2019, do nợ khoảng 1 tỷ đồng và không có khả năng chi trả, Dung nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Bị cáo đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân “được người phù hộ”, tham gia mua bán đất sẽ sinh lợi cao. Sau khi nhận tiền, Dung không thực hiện giao dịch như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để tạo lòng tin, bị cáo tiếp tục dựng chuyện đã mua bán đất thành công, có lãi và trả lại một phần tiền cho một số người, khiến các bị hại tin tưởng, tiếp tục chuyển thêm tiền.

Bằng thủ đoạn này, Dung lừa 14 người, chủ yếu là những người từng đến xem bói tại nhà bị cáo, ngoài ra còn có hàng xóm và người quen, chiếm đoạt tổng cộng gần 99 tỷ đồng.

Đến giữa năm 2023, khi mất khả năng chi trả, Dung tuyên bố vỡ nợ rồi rời khỏi địa phương, lẩn trốn tại nhà người thân ở tỉnh Trà Vinh. Sau 9 tháng bỏ trốn, người này bị cơ quan chức năng bắt giữ.