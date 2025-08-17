Không vụ lợi vụ Việt Á, Giám đốc CDC Cần Thơ Huỳnh Minh Trúc được bổ nhiệm lại

(VTC News) -

Ngày 17/8, Sở Y tế TP Cần Thơ công bố quyết định bổ nhiệm lại ông Huỳnh Minh Trúc giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Cần Thơ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra kết luận đình chỉ điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và CDC Cần Thơ.

Cụ thể, kết luận của Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác định ông Huỳnh Minh Trúc cùng ông Trần Quốc Luận (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ) không có hành vi vụ lợi trong việc mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á giai đoạn 2020-2021.

Theo quyết định bổ nhiệm, ông Trúc tiếp tục giữ chức Giám đốc CDC TP Cần Thơ cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Cùng thời điểm, Sở Y tế TP Cần Thơ cũng trao quyết định bổ nhiệm lại ông Võ Chí Đại và ông Lê Văn Chúc giữ chức Phó Giám đốc CDC Hậu Giang, thời hạn 5 năm từ ngày 26/7/2025.

Sau khi TP Cần Thơ hợp nhất với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng từ 1/7/2025, CDC Cần Thơ, CDC Hậu Giang và CDC Sóc Trăng là 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế TP Cần Thơ. Theo chỉ đạo mới, các đơn vị này sẽ tiến tới hợp nhất để tinh gọn tổ chức, bảo đảm phù hợp chức năng, nhiệm vụ.