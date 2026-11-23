(VTC News) -

Đây là năm thứ tư liên tiếp MSB được ghi nhận tại các bảng xếp hạng về môi trường làm việc và chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời tiếp tục duy trì vị trí Top 7 trong nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng.

Kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc từ chiến lược lấy con người làm trọng tâm

Theo kết quả khảo sát của Anphabe năm 2026, chương trình Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam lần thứ 14 đã thu hút hơn 70.000 người lao động tham gia đánh giá 713 doanh nghiệp thuộc 18 ngành trọng điểm. Chương trình ghi nhận những doanh nghiệp có sức hấp dẫn nổi bật đối với người lao động, đồng thời phản ánh vị thế và mức độ cạnh tranh của thương hiệu nhà tuyển dụng trên thị trường.

Bên cạnh đó, danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc 2026” tôn vinh các tổ chức có chiến lược và thực tiễn hiệu quả trong xây dựng môi trường làm việc tích cực, nâng cao mức độ hài lòng, gắn kết và hạnh phúc của người lao động.

Bốn năm liên tiếp góp mặt trong các bảng xếp hạng của Anphabe là sự ghi nhận cho những nỗ lực của MSB trong hành trình kiên trì theo đuổi định hướng xây dựng môi trường làm việc tích cực, bền vững. Ngân hàng xác định chất lượng nguồn nhân lực và trải nghiệm nhân viên là những yếu tố quan trọng tạo nên năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới và bảo đảm tăng trưởng dài hạn.

Trên cơ sở đó, chiến lược nhân sự của MSB tập trung vào ba định hướng: kiến tạo đội ngũ nhân tài có khả năng dẫn dắt đổi mới; trở thành đối tác đồng hành trên hành trình phát triển sự nghiệp của mỗi cá nhân; và xây dựng bản sắc văn hóa tổ chức khác biệt, mang đến trải nghiệm nhân viên xuyên suốt.

Tại MSB, chiến lược xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc được cụ thể hóa bằng các chính sách đãi ngộ, phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên và gia đình. Song hành với đó, sự thấu hiểu và đồng hành từ đội ngũ quản lý và ban lãnh đạo, tạo động lực để mỗi nhân sự yên tâm cống hiến, phát huy năng lực, được ghi nhận xứng đáng và tự hào đồng hành cùng sự phát triển của Ngân hàng.

Đầu tư phát triển nhân tài và kiến tạo bệ phóng vươn tầm sự nghiệp

Trong bối cảnh thị trường nhân lực ngành tài chính - ngân hàng ngày càng cạnh tranh, MSB xác định lợi thế trong thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài không chỉ đến từ chính sách đãi ngộ mà còn được tạo nên bởi tư duy lãnh đạo và chiến lược phát triển con người.

Ngân hàng xem con người là động lực cốt lõi cho tăng trưởng dài hạn, trong đó đội ngũ lãnh đạo giữ vai trò quan trọng trong việc kiến tạo năng lực tổ chức, thúc đẩy hiệu suất và phát triển nhân tài bền vững.

Một trong những trọng tâm trong chiến lược nhân sự của MSB là xây dựng nguồn lãnh đạo kế cận có năng lực chuyên môn, tư duy chiến lược và khả năng dẫn dắt tổ chức trước những thay đổi của thị trường.

Thay vì phát triển nhân sự theo từng chương trình riêng lẻ, Ngân hàng định hình lộ trình phát triển xuyên suốt: từ nhân tài trẻ, quản lý tuyến đầu, quản lý cấp trung, quản lý cấp cao đến ban điều hành.

Để hiện thực hóa định hướng này, MSB đầu tư vào các chương trình phát triển nhân tài như MSB Management Trainee (MT) - chương trình dành cho thế hệ quản lý trẻ tiềm năng và MSB Great Leaders (MGL) - chương trình dành cho đội ngũ lãnh đạo kế cận.

Thông qua các chương trình này, nhân sự tiềm năng được trang bị nền tảng chuyên môn vững chắc, tư duy chiến lược và năng lực lãnh đạo toàn diện, đồng thời nhận được sự đồng hành, cố vấn và định hướng trong quá trình phát triển. Qua đó, MSB từng bước xây dựng đội ngũ nhân sự chủ chốt có đủ năng lực dẫn dắt tổ chức, sẵn sàng đảm nhiệm các vai trò chiến lược trong tương lai.

Song song với phát triển đội ngũ kế cận, MSB tiếp tục đầu tư mở rộng cơ hội học tập và nâng cao năng lực cho toàn hệ thống. Năm 2025, Ngân hàng triển khai hơn 1.187 lớp học, với số giờ đào tạo bình quân đạt 131 giờ/CBNV/năm.

Nội dung đào tạo ngày càng được đổi mới, chú trọng phát triển năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản trị, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi và phát triển của Ngân hàng.

Thông qua chiến lược phát triển nhân sự đồng bộ, MSB hướng tới xây dựng một tổ chức nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát huy năng lực, được trao quyền, ghi nhận và đồng hành cùng những mục tiêu chung. Đây cũng là nền tảng để Ngân hàng củng cố nội lực, nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Hai danh hiệu do Anphabe trao tặng năm 2026 không chỉ ghi nhận những nỗ lực của MSB trong kiến tạo môi trường làm việc tích cực mà còn khẳng định cam kết đầu tư bền bỉ cho con người - nền tảng quan trọng để Ngân hàng phát triển bền vững và hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nơi làm việc mà mỗi nhân tài đều mong muốn gia nhập, gắn bó và phát triển.