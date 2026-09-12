ROX Group và MSB tổ chức ngày hội hiến máu 'Giọt Thương' 2026

Từ ngày hội tại Hà Nội 9/9 đến TP.HCM 11/9, hàng trăm đơn vị máu đã được trao đi, góp thêm nguồn máu phục vụ người bệnh.
Năm thứ tư tổ chức, Giọt Thương 2026 tiếp tục kết nối cán bộ nhân viên ROX Group, MSB, người lao động làm việc trong tòa nhà ROX Tower cùng tham gia hiến máu. Từ ngày hội tại Hà Nội 9/9 đến TP.HCM 11/9, hàng trăm đơn vị máu đã được trao đi, góp thêm nguồn máu phục vụ người bệnh.
Giọt Thương là một phần của ROX Share - chuỗi hoạt động cộng đồng được ROX Group duy trì nhiều năm qua với hai nhánh “Cùng em tới trường” và “Chia sẻ yêu thương”, nối dài tinh thần sẻ chia từ nội bộ doanh nghiệp ra xã hội.
Trong hành trình 30 năm “Kiến tạo - Vươn xa”, ROX Group xác định con người là một trong những giá trị trung tâm, từ đó duy trì các hoạt động hướng đến những nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Mỗi sự sẻ chia không chỉ là một món quà trước mắt, mà còn góp thêm cơ hội để những điều tốt đẹp được tiếp nối.
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