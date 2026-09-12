ROX Group và MSB tổ chức ngày hội hiến máu 'Giọt Thương' 2026

Năm thứ tư tổ chức, Giọt Thương 2026 tiếp tục kết nối cán bộ nhân viên ROX Group, MSB, người lao động làm việc trong tòa nhà ROX Tower cùng tham gia hiến máu. Từ ngày hội tại Hà Nội 9/9 đến TP.HCM 11/9, hàng trăm đơn vị máu đã được trao đi, góp thêm nguồn máu phục vụ người bệnh.

Những lượt đăng ký nối tiếp nhau, tạo nên một ngày làm việc đặc biệt khi mọi người cùng dành thời gian cho việc sẻ chia với cộng đồng.

Nhiều đội nhóm đã tham gia chương trình Giọt Thương từ những mùa đầu. Năm nay, họ tiếp tục rủ nhau đăng ký, cùng chờ đến lượt và động viên khi hiến máu.

Từ nhân viên bảo vệ, nhân viên vệ sinh, cán bộ công tác vận hành tòa nhà đến cán bộ văn phòng… mỗi người một công việc nhưng đều dành thời gian tham gia hiến máu trong ngày hội.

Tổng Giám đốc ROX Group Nguyễn Phi Hùng cùng các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn tham gia hiến máu. Không đứng ngoài cổ vũ, những người lãnh đạo trực tiếp góp mặt và cùng đội ngũ làm nên ngày hội Giọt Thương.

Có người mới gia nhập đơn vị vài ngày đã đăng ký hiến máu cùng đồng nghiệp. Với họ, đây không chỉ là lần đầu tham gia Giọt Thương mà còn là một cách giản dị để làm quen với những người đồng hành trong môi trường mới.

Ngày hội không chỉ có cán bộ nhân viên ROX Group và MSB. Một số CBNV của các công ty thuê văn phòng tại ROX Tower cũng rủ thêm bạn bè cùng tham gia hiến máu.

Dù là người cũ hay người mới, đã hiến máu nhiều lần hay lần đầu nhưng họ đều gặp nhau ở một khoảnh khắc giản dị: cùng ngồi xuống và trao đi. Mỗi người góp một phần nhỏ, để những điều tốt đẹp được tiếp tục được lan tỏa.

Gần 700 đơn vị máu được ngân hàng máu bệnh viện Việt Đức tiếp nhận tại ngày hội Giọt Thương 2026, cùng rất nhiều nụ cười rạng rỡ khi “Giọt Thương” được trao đi.

Từ Hà Nội, Giọt Thương tiếp tục diễn ra tại TP HCM ngày 11/9. 100 đơn vị máu được trao tặng cho ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM, góp thêm nguồn máu phục vụ điều trị.

Giọt Thương là một phần của ROX Share - chuỗi hoạt động cộng đồng được ROX Group duy trì nhiều năm qua với hai nhánh “Cùng em tới trường” và “Chia sẻ yêu thương”, nối dài tinh thần sẻ chia từ nội bộ doanh nghiệp ra xã hội.

Trong hành trình 30 năm “Kiến tạo - Vươn xa”, ROX Group xác định con người là một trong những giá trị trung tâm, từ đó duy trì các hoạt động hướng đến những nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Mỗi sự sẻ chia không chỉ là một món quà trước mắt, mà còn góp thêm cơ hội để những điều tốt đẹp được tiếp nối.