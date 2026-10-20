Vĩnh Long: Khám phá điểm du lịch mới toanh mang tên Đại học Trà Vinh

(VTC News) -

Ngày 19/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã chính thức ban hành Quyết định số 6659/QĐ-UBND về việc công nhận Đại học Trà Vinh (Khu I) là điểm du lịch mới của tỉnh. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng, mở ra hướng đi mới mẻ cho ngành du lịch địa phương khi kết hợp giữa không gian giáo dục, văn hóa tri thức và trải nghiệm du lịch sinh thái học đường.

Theo Quyết định, điểm du lịch Đại học Trà Vinh (Khu I) tọa lạc tại số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long. Khu vực này sở hữu một không gian rộng lớn với tổng diện tích lên tới 406.264,5 m² (khoảng 40,63 ha). Điểm du lịch thuộc địa bàn phường Hòa Thuận và phường Trà Vinh.

Về ranh giới địa lý, điểm du lịch Khu I phía Bắc và phía Tây giáp khu dân cư phường Hòa Thuận; phía Nam giáp khu đất nông nghiệp phường Trà Vinh; và phía Đông giáp khu dân cư phường Hòa Thuận, tạo nên một quần thể gắn kết chặt chẽ với đời sống cộng đồng cư dân địa phương.

Vậy điều gì khiến một cơ sở giáo dục đại học trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn?

Trước hết, không gian rộng hơn 40 héc-ta của Đại học Trà Vinh (Khu I) được biết đến như một “lá phổi xanh” với hàng ngàn cây cổ thụ, hệ sinh thái thực vật đa dạng và các khu vườn thực nghiệm trong lành. Du khách khi bước chân vào khuôn viên trường sẽ lập tức cảm nhận được sự bình yên, tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ào, náo nhiệt của phố thị. Kiến trúc của “Đại học xanh” là sự giao thoa hài hòa giữa nét hiện đại của các khu giảng đường, thư viện thông minh và nét mộc mạc, gần gũi của cảnh quan thiên nhiên Tây Nam Bộ.

Đặc biệt, định hướng phát triển TVU là “Đại học xanh” không chỉ ở trách nhiệm đối với môi trường, mà còn là những hành động thiết thực hướng về một trường đại học của tương lai: Nhân văn hơn, bền vững hơn và gắn kết hơn với cộng đồng. Triết lý này đã thổi hồn vào từng không gian kiến trúc, từng hoạt động ngoại khóa, biến nơi đây không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn là một không gian văn hóa đặc trưng, du lịch mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Bên cạnh đó, du lịch học đường đang là xu hướng được nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình quan tâm. Việc tham quan Đại học Trà Vinh (Khu I) không chỉ mang tính chất giải trí, thư giãn mà còn là cơ hội để các bạn học sinh phổ thông trải nghiệm môi trường đại học, định hướng nghề nghiệp tương lai. Những khu vực như phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, khu nông nghiệp công nghệ cao của nhà trường hứa hẹn sẽ mang đến những hoạt động trải nghiệm thực tế vô cùng thú vị và bổ ích.

Để đảm bảo điểm du lịch hoạt động bài bản và phát triển bền vững, UBND tỉnh Vĩnh Long đã giao trách nhiệm trực tiếp cho Ban Giám đốc Đại học Trà Vinh trong việc tổ chức, quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch này theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Ban Giám đốc nhà trường sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với tất cả các hoạt động du lịch diễn ra trong phạm vi khuôn viên.

Bên cạnh sự nỗ lực của nhà trường, sự phát triển của điểm du lịch Đại học Trà Vinh (Khu I) còn có sự đồng hành, hướng dẫn sát sao từ các cơ quan chức năng. Cụ thể, các sở, ngành, địa phương bao gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; Y tế; Xây dựng; Tài chính; Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận sẽ phối hợp hỗ trợ đơn vị quản lý trong công tác khai thác và đầu tư xây dựng. Sự chung tay này nhằm mục đích cao nhất là đảm bảo điểm du lịch phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, đóng góp tích cực vào bức tranh du lịch tổng thể của tỉnh Vĩnh Long.

Có thể nói, việc công nhận Đại học Trà Vinh (Khu I) là điểm du lịch không chỉ khẳng định vẻ đẹp cảnh quan và giá trị văn hóa của nhà trường mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trong việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, văn hoá đặc trưng. Từ những miệt vườn sông nước quen thuộc, giờ đây bản đồ du lịch Vĩnh Long đã có thêm một điểm nhấn mang đậm dấu ấn tri thức và sức trẻ.

Trong thời gian tới, với sự đầu tư bài bản và định hướng rõ ràng, điểm du lịch Đại học Trà Vinh (Khu I) chắc chắn sẽ trở thành một “tọa độ” check-in không thể bỏ qua đối với du khách thập phương, đặc biệt là những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp tri thức gắn liền với thiên nhiên xanh mát của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Có thể nói, việc công nhận Đại học Trà Vinh (Khu I) là điểm du lịch không chỉ khẳng định vẻ đẹp cảnh quan của nhà trường mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long. Trong thời gian tới, với định hướng rõ ràng về một “Đại học xanh” nhân văn và gắn kết, điểm du lịch Đại học Trà Vinh (Khu I) chắc chắn sẽ trở thành một “tọa độ” check-in đầy cảm hứng cho du khách khi về với vùng đất miền Tây trù phú.