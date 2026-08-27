Mở rộng nhà ga T1 - sân bay Đà Nẵng, nâng công suất lên 14 triệu hành khách/năm

(VTC News) -

Ngày 27/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố triển khai Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 và dự án Mở rộng sân đỗ máy bay - giai đoạn 1 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Theo đó, dự án Cải tạo và mở rộng Nhà ga hành khách T1 có tổng mức đầu tư hơn 9.936 tỷ đồng, với mục tiêu nâng công suất khai thác lên 14 triệu hành khách mỗi năm, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 10 triệu khách nội địa và 4 triệu khách quốc tế. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 8/2027.

Cụ thể, phần mở rộng sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 1/2029, trong khi toàn bộ hạng mục cải tạo nhà ga hiện hữu sẽ hoàn tất vào tháng 8/2029. Song song với hạ tầng nhà ga, dự án mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 1 cũng đang được hoàn thiện các thủ tục để triển khai, dự kiến bổ sung 6 vị trí đỗ máy bay Code C, góp phần đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng.

Trong khuôn khổ chương trình, ACV và TP Đà Nẵng khai trương dịch vụ thông tin chuyến bay trên ứng dụng Danang Smart City, kết nối dữ liệu từ hệ thống AODB của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng với nền tảng đô thị thông minh, giúp người dân và du khách thuận tiện tra cứu thông tin chuyến bay.

Thông qua các dự án, ACV tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng hàng không quốc gia, đồng thời đồng hành cùng TP Đà Nẵng tăng cường năng lực kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực miền Trung.