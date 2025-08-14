Tăng tốc thi công các hạng mục cuối bên trong nhà ga sân bay Long Thành

Song song với các hạng mục chính, gói thầu 11.5 (Nhà để xe) do Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - Coteccons - Fecon thi công từ 7/3/2025, dự kiến hoàn thành tháng 6/2026. Đến nay, liên danh đã hoàn thành phần cọc, thi công 160/1.215 móng cùng hệ dầm giằng tầng hầm và trệt. Các hạng mục MEPF phần ngầm cũng đang được triển khai đồng bộ theo tiến độ kết cấu hầm và sàn trệt.