Tăng tốc thi công các hạng mục cuối bên trong nhà ga sân bay Long Thành

Những ngày giữa tháng 8, trên đại công trường sân bay Long Thành (Đồng Nai), hơn 13.000 kỹ sư, công nhân chia thành hàng trăm mũi thi công, làm việc 3 ca 4 kíp liên tục. Với mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án vào cuối năm 2025, đưa vào vận hành thương mại nửa đầu năm 2026 theo yêu cầu của Thủ tướng.
Tại gói thầu 5.10 (Nhà ga hành khách-PV), do liên danh VIETUR thực hiện, khởi công tháng 7/2023, theo hợp đồng, tiến độ hoàn thành là 30/11/2026 (39 tháng). Tuy nhiên, nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành phần xây dựng trước 31/12/2025, sau đó sẽ tiến hành kết nối liên động, nghiệm thu và chạy thử hệ thống thiết bị hàng không nhập khẩu, khớp nối đồng bộ.
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm và các tầng 1, 2, 3, 4 đã hoàn tất, tạo nền tảng cho việc triển khai các hạng mục tiếp theo.
Khu trung tâm nhà ga đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông cốt thép, xây thô đạt 96%, kết cấu thép mái đạt 99% và lắp kín lớp mái đầu tiên để chống thấm, phục vụ thi công cơ điện.
Ba cánh nhà ga cũng xong toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép, xây thô đạt 93%, mái hoàn thiện chống thấm. Mặt dựng vách kính lắp khung thép đỡ đạt 93,8%, hoàn thiện 100% ở các cánh và 86,9% tại khu trung tâm.
Bên trong nhà ga hành khách, kỹ sư, công nhân đang miệt mài lắp đặt các hạng mục quan trọng như hệ thống phòng cháy chữa cháy, điều hòa, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn… Tính đến đầu tháng 8, hệ thống đường ống chữa cháy đã được lắp đặt đạt khoảng 75% khối lượng.
Song song đó, các đơn vị thi công cũng triển khai lắp đặt và hoàn thiện hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS) cùng các thiết bị kỹ thuật khác, bảo đảm đồng bộ với tiến độ chung của nhà ga.
Không khí làm việc bên trong nhà ga hành khách diễn ra khẩn trương, các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực và máy móc, làm việc liên tục.
Bên ngoài nhà ga hành khách, tại gói thầu 4.9, công tác thi công hệ thống cung cấp nhiên liệu đang được đẩy nhanh. Theo ACV, mục tiêu là hoàn thành hệ thống tuyến ống ngoài sân đỗ vào cuối tháng 10/2025 để không ảnh hưởng đến tiến độ các gói thầu khác, đồng thời hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước 31/12/2025.
Việc lắp đặt, đấu nối và chạy thử một số thiết bị nhập khẩu như hệ thống van, bơm và ống nhiên liệu dự kiến hoàn tất trong tháng 3/2026, rút ngắn 3 tháng so với hợp đồng.
Song song với các hạng mục chính, gói thầu 11.5 (Nhà để xe) do Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - Coteccons - Fecon thi công từ 7/3/2025, dự kiến hoàn thành tháng 6/2026. Đến nay, liên danh đã hoàn thành phần cọc, thi công 160/1.215 móng cùng hệ dầm giằng tầng hầm và trệt. Các hạng mục MEPF phần ngầm cũng đang được triển khai đồng bộ theo tiến độ kết cấu hầm và sàn trệt.
Hạng mục cầu ống lồng tại nhà ga hành khách đã thành hình rõ nét. Theo thiết kế, công trình sẽ có 32 cầu ống lồng, bố trí tại 40 vị trí đỗ gần, đáp ứng cho các loại tàu bay Code C, E và F.
Sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai, dự kiến khi hoàn thành sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam với công suất thiết kế lên tới 100 triệu hành khách mỗi năm. Theo kế hoạch, dự án sẽ cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để khánh thành theo quy định vào ngày 19/12/2025.
Bình luận