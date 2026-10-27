Microsoft đề xuất nghỉ việc tự nguyện cho 60.000 nhân viên vì cuộc đua AI

(VTC News) -

Ngày 26/10, Microsoft thông báo về việc triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện cho một bộ phận lớn nhân viên, nhằm cân bằng giữa việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và yêu cầu sử dụng vốn hiệu quả.

Chương trình này áp dụng cho nhân viên tại Mỹ, Canada, Ấn Độ và Anh. Khoảng 60.000 nhân viên, tương đương 27% trên tổng số 223.000 nhân viên của Microsoft đủ điều kiện tham gia.

Nguồn tin nội bộ tiết lộ diện áp dụng khá rộng, trải dài từ các nhóm phát triển trợ lý ảo Copilot, trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI), cho tới bộ phận tài chính, nhân sự, máy chơi game Xbox và mảng thiết bị Windows. Trong khi đó, lực lượng làm kinh doanh thương mại, bán hàng và an ninh sẽ tiếp tục duy trì ổn định, không thuộc diện tham gia.

Microsoft đang gia tăng chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu để đáp ứng nhu cầu tính toán AI ngày càng cao, đồng thời cung cấp dịch vụ đám mây cho các công ty như Anthropic và OpenAI. Trong quý kết thúc vào tháng 9, công ty dự báo chi phí đầu tư sẽ vượt 50 tỷ USD, so với 34,9 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Điều này đã tạo áp lực lên tình hình tài chính của Microsoft, đặc biệt sau khi công ty đã triển khai chương trình nghỉ hưu tự nguyện đầu tiên vào tháng 4, với khoảng 7% nhân viên tại Mỹ tham gia, và thông báo cắt giảm 4.800 nhân sự vào tháng 7.

Amy Coleman, giám đốc nhân sự của Microsoft, cho biết: “Chương trình nghỉ việc tự nguyện này phản ánh một phần quan trọng trong cách chúng tôi thay đổi phương thức vận hành, tạo ra sự linh hoạt cao hơn và mở ra nhiều cơ hội cho nhân viên tự định hướng sự nghiệp”.

Microsoft đang chuyển đổi mô hình kinh doanh, tính phí khách hàng dựa trên mức độ sử dụng thực tế các công cụ AI. Công ty đã trang bị các công cụ AI cho đội ngũ lập trình viên, nhân viên kinh doanh và nhân sự chuỗi cung ứng, ghi nhận những kết quả tích cực.

Đồng thời, Microsoft cũng muốn đảm bảo sở hữu đội ngũ nhân tài phù hợp để theo đuổi các cơ hội tăng trưởng mới mà không làm suy yếu tình hình tài chính.

Trong quý II, khi các đối thủ như Alphabet và Amazon ghi nhận dòng tiền tự do âm, Microsoft đạt dòng tiền tự do dương 19,64 tỷ USD, mặc dù giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Nhân viên sẽ phải đưa ra quyết định vào đầu tháng 12, và những người tham gia sẽ chính thức rời công ty vào ngày 31/12.

Chương trình nghỉ việc tự nguyện mới này mở rộng phạm vi đến cả cấp phó chủ tịch, trong khi chương trình trước đó chỉ áp dụng cho các cấp bậc từ giám đốc cấp cao trở xuống.

Microsoft không đặt ra mục tiêu cụ thể về số lượng người tham gia trong đợt này. Dự kiến, vào ngày 28/10, công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III.