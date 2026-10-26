'Nghĩa địa' AI mở rộng khi nhiều sản phẩm và startup đình đám thất bại

(VTC News) -

Relay, công cụ tự động hóa công việc bằng trí tuệ nhân tạo (AI), ngừng hoạt động hoàn toàn vào tháng 8/2026 sau 5 năm phát triển. Sản phẩm từng nhận được nhiều sự chú ý nhờ khả năng sử dụng các tác nhân AI để xử lý email và quản lý công việc.

Tuy nhiên, khi OpenAI, Google và nhiều nền tảng lớn tích hợp những tính năng tương tự vào sản phẩm của mình, Relay dần mất lợi thế cạnh tranh. Việc duy trì một ứng dụng độc lập trở nên khó khăn khi người dùng có thể thực hiện những công việc tương tự ngay trên các nền tảng quen thuộc.

Gần đây, Character.ai, nền tảng cho phép người dùng trò chuyện với các nhân vật AI, cũng được đưa vào danh sách những startup gặp khó khăn sau 5 năm hoạt động.

Công cụ Relay ngừng hoạt động sau 5 năm phát triển. (Ảnh: Make)

Theo S&P Global, khoảng 42% sáng kiến AI cuối cùng bị các doanh nghiệp phát triển từ bỏ. Nguyên nhân trải rộng từ thiếu vốn, trở ngại kỹ thuật, cạnh tranh gay gắt đến khó mở rộng quy mô hoặc không thu hút đủ người dùng.

Những trường hợp này đang khiến danh sách sản phẩm AI thất bại ngày càng dài, dù lĩnh vực vẫn thu hút lượng vốn đầu tư lớn.

Những startup AI từng được kỳ vọng

Humane AI Pin là một trong những thất bại đáng chú ý của thị trường thiết bị AI. Được thiết kế để thay thế một phần chức năng điện thoại thông minh bằng thiết bị đeo trên người, sản phẩm giúp Humane huy động 230 triệu USD từ các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, AI Pin liên tục bị phàn nàn về hiệu năng. Công ty còn phải cảnh báo khách hàng ngừng sử dụng hộp sạc vì nguy cơ cháy pin. Tháng 2/2025, Humane chấm dứt kinh doanh sản phẩm, trước khi phần lớn tài sản được HP mua lại với giá 116 triệu USD.

Rabbit R1 cũng từng gây chú ý khi ra mắt tại triển lãm CES 2024. Thiết bị được quảng bá có thể thay người dùng thực hiện nhiều công việc thông qua AI và đạt doanh số 100.000 chiếc trong thời gian đầu.

Dù vậy, các đánh giá ban đầu cho rằng sản phẩm chưa hoàn thiện, hoạt động thiếu ổn định và có ít tính năng thực sự hữu ích. Khác Humane, Rabbit vẫn tiếp tục cập nhật thiết bị và phát triển những dự án phần cứng mới.

Thiết bị AI Rabbit R1. (Ảnh: Rabbit)

Ở lĩnh vực phần mềm, Yupp từng cho phép người dùng so sánh câu trả lời từ hơn 800 mô hình AI, bao gồm các sản phẩm của OpenAI, Google và Anthropic. Tuy nhiên, nền tảng đóng cửa vào tháng 3/2026 vì không tìm được lượng khách hàng và nhu cầu thị trường đủ lớn.

Huxe, ứng dụng chuyển văn bản thành nội dung âm thanh tương tự podcast, cũng ngừng hoạt động vào tháng 5/2026 khi những nền tảng lớn bắt đầu cung cấp tính năng tương tự. Figgs AI, dịch vụ tạo nhân vật ảo từng thu hút hơn một triệu người dùng, phải đóng cửa vì chi phí duy trì hoạt động miễn phí quá cao.

Character.ai là trường hợp đáng chú ý khác. Startup này huy động 150 triệu USD năm 2023 với định giá một tỷ USD. Một năm sau, Google được cho là chi 2,7 tỷ USD để cấp phép công nghệ và đưa hai nhà sáng lập trở lại làm việc. Nền tảng sau đó đối mặt với các vụ kiện liên quan đến tác động của chatbot đối với thanh thiếu niên và tranh chấp sử dụng nhân vật có bản quyền.

Các ông lớn cũng vấp ngã

Không chỉ startup, những tập đoàn công nghệ hàng đầu cũng phải điều chỉnh hoặc từ bỏ nhiều sản phẩm AI.

OpenAI từng thử nghiệm biến ChatGPT thành một “siêu ứng dụng”, tích hợp các chế độ Chat, Codex và Work trong giao diện mới vào tháng 7/2026.

Tuy nhiên, thay đổi nhanh chóng vấp phải phản ứng tiêu cực vì khiến ứng dụng trở nên rối rắm, buộc công ty khôi phục giao diện quen thuộc.

OpenAI cũng thu hẹp các ứng dụng độc lập, đưa nhiều tính năng trực tiếp vào ChatGPT.

Theo bài viết gốc, trình duyệt ChatGPT Atlas ngừng hoạt động vào tháng 8, trong khi nền tảng video Sora đóng cửa vào tháng 3/2026 vì chi phí vận hành cao và khó giữ chân người dùng.

Trợ lý ảo Siri do Apple phát triển liên tục bị trì hoãn do vấn đề kỹ thuật. (Ảnh: Getty Images)

Apple cũng gặp trở ngại với kế hoạch nâng cấp Siri bằng AI. Dù được giới thiệu từ năm 2024, trợ lý ảo mới liên tục bị trì hoãn do những vấn đề kỹ thuật.

Trong khi đó, tính năng Recall của Microsoft, vốn được quảng bá như bộ nhớ hình ảnh giúp người dùng tìm lại hoạt động trên máy tính, phải lùi thời điểm phát hành gần một năm vì lo ngại bảo mật và quyền riêng tư.

Notion Mail, ứng dụng email tích hợp AI ra mắt tháng 4/2025, cũng được lên kế hoạch ngừng hoạt động khi người dùng chuyển sang các tác nhân AI khác để quản lý hộp thư.