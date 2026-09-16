Công nghệ 16/9: Jensen Huang tham dự sự kiện Windows & Surface của Microsoft

(VTC News) -

Microsoft tổ chức sự kiện Windows & Surface

Microsoft vừa công bố sẽ tổ chức sự kiện lớn vào ngày 7/10 tại San Francisco, tập trung vào tương lai của Windows và các thiết bị Surface. Đây là lần đầu tiên sau hơn hai năm công ty tổ chức một sự kiện Windows quy mô lớn, hứa hẹn mang đến nhiều thông tin quan trọng cho cộng đồng công nghệ.

Microsoft chuẩn bị sự kiện Windows & Surface ngày 7/10 tại San Francisco.(Ảnh: itpro)

Theo Microsoft, sự kiện sẽ xoay quanh chủ đề AI cục bộ và cách nó định hình thế hệ PC tiếp theo. CEO Satya Nadella cùng lãnh đạo Windows và Surface Pavan Davuluri sẽ tham dự. Đáng chú ý, CEO Nvidia Jensen Huang cũng góp mặt, gợi ý rằng dòng RTX Spark PC có thể là tâm điểm, bên cạnh thông tin về Surface Laptop Ultra.

Dù nhiều người mong chờ, Microsoft không dự kiến công bố Windows 12 tại sự kiện này. Thay vào đó, công ty sẽ tập trung vào cải thiện chất lượng Windows và giới thiệu các bước tiến mới trong hệ sinh thái Surface. Sự kiện sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng PT (1 giờ chiều ET) và được The Verge tường thuật trực tiếp.

Meta Quest 3 và GPU NVIDIA tương đương?

Meta Quest 3 được trang bị vi xử lý Snapdragon XR2 Gen 2, được Meta đánh giá ngang với cấu hình tối thiểu của Oculus Rift - vốn yêu cầu NVIDIA GTX 960. Tuy nhiên, việc so sánh trực tiếp là khó bởi kiến trúc chip di động khác biệt so với GPU máy tính truyền thống.

Meta Quest 3 - hiệu năng tối ưu, tương đương GPU NVIDIA GTX 960. (Ảnh: PixieMe)

Một số chuyên gia cho rằng hiệu năng của Quest 3 gần với GTX 1650 hoặc GTX 1060, trong khi có ý kiến thận trọng hơn cho rằng chỉ tương đương GTX 750 Ti. Sự khác biệt đến từ cách đánh giá băng thông bộ nhớ, khả năng xử lý và hệ thống tản nhiệt.

Điểm mạnh của Quest 3 nằm ở khả năng tối ưu hóa phần mềm: tất cả thiết bị đều có cấu hình giống nhau, giúp game VR chạy mượt mà hơn so với PC vốn đa dạng phần cứng. Nhờ đó, dù không sở hữu sức mạnh thô vượt trội, Quest 3 vẫn mang lại trải nghiệm VR ổn định và hiệu quả.

Canon EOS R8 Mark II - máy ảnh cho người thích quay video

Canon vừa công bố EOS R8 Mark II, mẫu máy ảnh mirrorless mới thuộc dòng R. Sản phẩm giữ thiết kế nhỏ gọn, nhẹ nhàng nhưng được cải tiến về khả năng xử lý hình ảnh và tốc độ lấy nét, hướng đến người dùng yêu thích sự linh hoạt khi chụp ảnh và quay video.

Canon EOS R8 Mark II - thiết kế gọn nhẹ, hiệu năng mạnh mẽ. (Ảnh: Canon)

Máy được trang bị cảm biến full-frame cùng bộ xử lý hình ảnh DIGIC mới, giúp cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra, hệ thống Dual Pixel CMOS AF II mang lại tốc độ lấy nét nhanh và chính xác, hỗ trợ quay video 4K chất lượng cao. Đây là bước tiến quan trọng so với phiên bản EOS R8 trước đó.

EOS R8 Mark II hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn cho cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn người dùng phổ thông. Với mức giá dự kiến cạnh tranh, Canon kỳ vọng sản phẩm sẽ mở rộng thị phần trong phân khúc máy ảnh mirrorless full-frame.