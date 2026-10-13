SATRA mở rộng hệ thống Satrafoods vào Bệnh viện Quân y 175

(VTC News) -

Ngày 13/10, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA) đưa cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods vào hoạt động tại khuôn viên Bệnh viện Quân y 175, số 786 Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, TP.HCM. Với diện tích hơn 230 m², cửa hàng mở cửa từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày, phục vụ cán bộ, nhân viên bệnh viện, người bệnh, thân nhân và khách đến liên hệ công tác.

Việc đưa Satrafoods này vào hoạt động bổ sung điểm mua sắm thực phẩm và hàng hóa thiết yếu tại một địa điểm có nhu cầu phục vụ đặc thù. Người mua có thể tiếp cận các mặt hàng cần thiết mà không phải di chuyển ra ngoài bệnh viện, góp phần tiết kiệm thời gian trong quá trình làm việc, khám chữa bệnh và chăm sóc người thân.

Cửa hàng kinh doanh đa dạng nhóm hàng, gồm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm sơ chế, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến sẵn, bánh, sữa, nước giải khát, hàng gia dụng và các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày. Danh mục sản phẩm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ mua thực phẩm mang về sau giờ làm đến lựa chọn đồ ăn, thức uống phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong thời gian lưu lại bệnh viện.

Bên cạnh mua sắm trực tiếp, khách hàng có thể đặt hàng thông qua Zalo Official Account của Satrafoods và ứng dụng Satra Bonus. Nhân viên cửa hàng tiếp nhận đơn, kiểm tra và chuẩn bị hàng để khách đến nhận vào thời điểm thuận tiện. Cửa hàng cũng dự kiến hỗ trợ giao hàng trong khuôn viên bệnh viện cho cán bộ, nhân viên theo phạm vi, thời gian và điều kiện triển khai cụ thể.

Ngoài khu vực bán lẻ, cửa hàng bố trí không gian ăn uống, phục vụ một số món chế biến sẵn, bánh, cà phê và nước giải khát, với hình thức dùng tại chỗ hoặc mang đi. Thời gian hoạt động kéo dài từ sáng sớm đến tối giúp phục vụ nhu cầu của đội ngũ y tế làm việc theo ca, người chăm sóc bệnh nhân và khách đến bệnh viện.

Bệnh viện Quân y 175 trực thuộc Bộ Quốc phòng, là bệnh viện tuyến cuối của quân đội tại khu vực phía Nam, thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho quân nhân và nhiều nhóm đối tượng khác.

Việc đưa Satrafoods vào hoạt động tại đây tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ của SATRA, đồng thời bổ sung lựa chọn mua sắm và ăn uống ngay trong khuôn viên bệnh viện, hướng đến đáp ứng nhu cầu thiết yếu của đội ngũ y tế, người bệnh và thân nhân.