MediaMart tung đại tiệc mua sắm đầu tháng 'Lương về sale to, giảm thêm đến 50%'

(VTC News) -

Thiết bị gia dụng thông minh trợ giá sâu: Tiện nghi trọn vẹn, tiết kiệm tối đa

Nhằm đáp ứng nhu cầu tân trang nhà cửa khi vừa “ting ting” nhận lương, MediaMart áp dụng mức trợ giá kỷ lục cho danh mục thiết bị gia đình, mang đến trải nghiệm sống hiện đại với chi phí vô cùng hợp lý.

Nổi bật nhất là máy lọc không khí LG PuriCare 360 Hit AS60GHWG0.ABAE ghi nhận mức giảm kỷ lục tới 47%, giá ưu đãi chỉ còn 4,99 triệu đồng.

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng có thể sắm ngay bình nóng lạnh gián tiếp Ariston 20 lít Slim3 20 R MT với mức giảm 40%, giá chỉ 2,99 triệu đồng (tặng kèm dây cấp và miễn phí công lắp đặt); bình nước nóng Panasonic gián tiếp kiểu vuông 3500W giảm 38% còn 5,99 triệu; lò vi sóng cơ Toshiba 20L MWP-MM20P(WH) giảm 43% chỉ còn 1,19 triệu, giúp việc chuẩn bị bữa ăn ấm cúng mỗi ngày trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết.

Tủ lạnh big size, máy giặt lồng ngang dung tích lớn giảm sốc chạm đáy 50%

“Lương về sale to” là thời điểm lý tưởng nhất để các gia đình mạnh tay đầu tư các thiết bị điện lạnh cao cấp với mức giá hời chưa từng có: tủ lạnh 4 cửa Samsung Inverter 488 lít (RF48A4000B4/SV) giảm tới 50%, giá chỉ còn 10,49 triệu đồng, tặng kèm đèn diệt muỗi thông minh và voucher mua hàng 500.000 đồng;

Tủ lạnh 2 cửa ngăn đá dưới Panasonic Inverter 325 lít (NR-BC361VGMV) giảm còn 12.99 triệu, tặng đèn diệt muỗi thông minh cùng voucher 500.000 đồng; máy giặt lồng ngang Electrolux Inverter 10Kg (EWF1025DQWB) giảm 35% chỉ còn 7,49 triệu đồng, tặng kèm ấm siêu tốc Inox 304 1.8L Coex cùng voucher 200.000 đồng; máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 10Kg (AIDD FX1410N5G) giảm 30% còn 10,49 triệu đồng, tích hợp AI bảo vệ sợi vải, tặng Đèn diệt muỗi thông minh cùng voucher 500.000 đồng.

Smart Tivi màn hình lớn chuẩn rạp chiếu phim giảm sốc đến 39%

Thưởng cho bản thân và gia đình những phút giây giải trí đỉnh cao sau những ngày làm việc chăm chỉ, loạt Smart Tivi màn hình lớn sắc nét đang được áp dụng mức giá cực kỳ cạnh tranh.

Trong đó, Smart TV QNED AI LG 43 inch (43QNED70ASA) giảm 39%, giá ưu đãi chỉ 7,99 triệu; QLED Tivi 4K Samsung 55 inch (55Q7FA giá siêu rẻ chỉ 11,49 triệu; TV NANO 4K UHD LG AI 55 inch (55NU875BPSC) giảm 32%, giá chỉ 10,49 triệu; Google TV QLED Skyworth 55 inch (55Q6600K) bảo hành 2 năm chính hãng, giảm 30% giá chạm mốc 8,99 triệu; Google TV Sony Bravia 3 LED 55 inch (K-55S30) giảm 16% chỉ còn 15,99 triệu đồng...

Smartphone thế hệ mới, camera và phụ kiện chính hãng “bùng nổ” ưu đãi

Đại tiệc đầu tháng cũng là cơ hội tuyệt vời để tín đồ công nghệ sở hữu các thiết bị di động và an ninh hiện đại với mức giá vô cùng hấp dẫn: Apple iPhone 16 Pro 256GB giảm trực tiếp 2 triệu, giá bán chỉ còn 37,99 triệu; Samsung Galaxy A06 4G (A065F - 4GB/64GB) giá chỉ 4,59 triệu, hỗ trợ trả góp 0%, tặng bộ củ cáp sạc nhanh 25W chính hãng trị giá 770.000 đồng, giảm thêm 100.000 đồng khi mua kèm đèn bàn Roler và giảm 10% thẻ nhớ; Xiaomi Redmi 15C (4GB/128GB) giá chỉ 3,99 triệu, tặng voucher giảm giá phụ kiện mua kèm.

Chương trình “Lương về sale to - Giảm đến 50%++” hiện đang diễn ra sôi nổi trên toàn bộ hệ thống siêu thị MediaMart toàn quốc cũng như kênh bán hàng trực tuyến tại https://mediamart.vn/ và hotline chăm sóc khách hàng 1900 6788. Số lượng sản phẩm deal sốc cùng quà tặng có hạn, người tiêu dùng hãy nhanh chân mua sắm sớm để hưởng trọn vẹn ưu đãi đầu tháng.