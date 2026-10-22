MediaMart tung đại tiệc 'Sale chốt tháng': Cơ hội chốt deal chất lượng cực hời

(VTC News) -

Bằng việc kết hợp chính sách trợ giá trực tiếp cực sâu kết hợp hậu mãi hấp dẫn, hệ thống siêu thị MediaMart mang đến giải pháp nâng cấp tiện nghi gia đình thực chất, xóa tan định kiến săn sale ảo của người tiêu dùng hiện đại.

Những tháng cuối năm, bài toán cân đối ngân sách sinh hoạt luôn trở thành mối bận tâm hàng đầu của nhiều gia đình. Khi nhu cầu chuẩn bị cho giai đoạn chuyển mùa tăng cao, người tiêu dùng ngày càng trở nên khắt khe và thực tế: họ từ chối những chiêu thức giảm giá ảo hay khuyến mại lòng vòng, thay vào đó tìm kiếm những giải pháp đầu tư bền vững cho không gian sống.

Thấu hiểu tâm lý đó, Hệ thống Siêu thị Điện máy MediaMart chính thức khởi động chiến dịch “Sale chốt tháng giảm thêm đến 50%”, biến thời điểm cuối tháng thành cơ hội vàng để khách hàng thảnh thơi mua sắm mà không lo gánh nặng tài chính.

Không dừng lại ở mức giảm giá niêm yết lên tới 50%, MediaMart còn thiết lập chuỗi quyền lợi cộng dồn thiết thực: mua TV, tủ lạnh, máy giặt tặng ngay lò vi sóng hoặc bếp từ cao cấp trị giá đến 1,5 triệu đồng; giảm thêm đến 15% khi mua theo combo sản phẩm; chính sách đổi cũ lấy mới trợ giá lên tới 2 triệu đồng; hỗ trợ trả góp 0% lãi suất với thủ tục linh hoạt; cùng dịch vụ miễn phí giao lắp tận nhà và cam kết bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 90 ngày.

Nâng chuẩn trải nghiệm giải trí tại gia

Không gian phòng khách hiện đại đang dần dịch chuyển thành trung tâm giải trí đa phương tiện, kéo theo nhu cầu sở hữu những dòng Smart TV kích thước lớn tích hợp trí tuệ nhân tạo và tấm nền hiển thị chuẩn điện ảnh.

Trong dịp sale chốt tháng này, MediaMart đưa hàng loạt siêu phẩm công nghệ nghe nhìn hàng đầu về mức giá dễ tiếp cận nhất phân khúc: QLED Tivi 4K Samsung 55 inch QA55Q6F - Đỉnh cao tái hiện sắc màu rực rỡ với công nghệ Quantum Dot, thiết kế thanh mảnh sang trọng, giảm sốc 43% còn 10,29 triệu đồng;

Smart TV Nano 4K AI 65 inch LG 65NU875BPSC UHD - Trang bị bộ xử lý AI tối tân, tối ưu hóa âm thanh và hình ảnh theo thời gian thực cùng kích thước màn ảnh 65 inch chuẩn rạp chiếu phim, giảm ngay 30% còn 13,49 triệu đồng;

Smart TV Mini LED AI Samsung 55 inch UA55M77HAKXXV - Tấm nền Mini LED cao cấp mang lại độ tương phản sắc nét và chiều sâu trường ảnh ấn tượng, giảm 20% giá sốc 11,99 triệu đồng; Google TV QLED UHD Coex 55 inch 55QA9002XG - Màn hình tràn viền tinh tế, kho giải trí Google TV phong phú đa nền tảng, giảm cực sâu 41% giá siêu rẻ 9,99 triệu đồng…

Giải phóng việc nhà, tối ưu hóa chi phí điện năng

Thời tiết chuyển biến cùng nhịp sống bận rộn khiến các thiết bị gia dụng tự động hóa, tiết kiệm điện năng trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của các bà nội trợ.

Nhằm hỗ trợ chăm sóc tổ ấm chu toàn, MediaMart mang đến đợt trợ giá kỷ lục cho các dòng tủ lạnh Side by Side, tủ Multi Door và máy giặt sấy thông minh: Tủ lạnh Side By Side Electrolux Inverter 619 lít - không gian lưu trữ thực phẩm cỡ lớn, giữ trọn độ tươi ngon, giảm nửa giá 50% chỉ còn 16,99 triệu đồng;

Tủ lạnh Multi Door 4 cửa LG Inverter 502 lít - Thiết kế mặt kính phẳng thời thượng, ngăn chứa thông minh linh hoạt kháng khuẩn vượt trội, giảm 18% còn 15,49 triệu đồng; Tủ lạnh Side By Side Samsung Inverter 583 lít - không gian chứa thoải mái cho đại gia đình nhiều thế hệ, vận hành êm ái bền bỉ, giảm sâu 33% chỉ còn 13,99 triệu đồng;

Máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 10kg - Công nghệ trí tuệ nhân tạo nhận diện sợi vải và khối lượng giặt để tối ưu hóa chu trình, giảm 33 còn 9,99 triệu đồng; Máy sấy thông hơi Coex 8.5kg - Giải pháp giải cứu áo quần hoàn hảo cho những ngày mưa ẩm, chống nhăn hiệu quả, giảm mạnh 39% từ 9,90 triệu đồng chỉ còn 5,99 triệu đồng….

Đủ đầy tiện nghi, đón đầu mùa lạnh

Giai đoạn giao mùa sang thu đông cũng là lúc các hộ gia đình ưu tiên trang bị bình nóng lạnh, thiết bị giữ ấm và đồ dùng nấu nướng để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên.

Nắm bắt trọn vẹn nhu cầu này, MediaMart trợ giá hấp dẫn cho hệ sinh thái gia dụng đa năng: Bình nóng lạnh gián tiếp kiểu vuông Roler 15 lít - Làm nóng nhanh, ruột bình tráng men titan kháng khuẩn và hệ thống an toàn đa cấp, giảm sâu 42% giá siêu sốc 1,49 triệu đồng;

Nồi chiên không dầu Roler 6.5 lít - Dung tích siêu lớn đáp ứng chiên nướng gà nguyên con, công nghệ đối lưu giảm 85% lượng dầu mỡ thừa, giảm sốc 50% còn 990.000 đồng; Bếp từ đôi Inverter Funiki - Công suất mạnh mẽ 3500W, thiết kế lắp âm hiện đại, mặt kính chịu lực cao cấp, giảm ấn tượng 43% giá sốc 2,49 triệu đồng; Nồi cơm điện tử Sharp 1.8 lít - Lòng nồi chống dính an toàn chuẩn Nhật Bản, tích hợp đa dạng chế độ nấu thông minh, giảm ngay 15% còn 990.000 đồng.

Laptop hiệu năng mạnh mẽ, Smartphone thời thượng giá sốc

Đối với các bạn trẻ, học sinh, sinh viên và giới văn phòng công sở, đợt sale chốt tháng tại MediaMart mở ra dịp hiếm có để sở hữu thiết bị số cấu hình cao, phục vụ làm việc linh hoạt và học tập sáng tạo với mức ngân sách nhẹ nhàng: Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 (14IMC11 83RQ0002PVN - 13inch / RAM 8GB / SSD 512GB) - Thiết kế siêu mỏng nhẹ, bản lề mở linh hoạt, xử lý mượt mà tác vụ đa nhiệm, giảm sâu 28% còn 17,99 triệu đồng;

Laptop Acer Aspire Lite 15 (AL15-21P-R87W - 15.6inch FHD / RAM 8GB / SSD 512GB) - Màn hình lớn sắc nét chống chói, hiệu năng vận hành ổn định bền bỉ, giảm còn 15,99 triệu đồng; Apple iPhone 17 Pro Max 256GB - Siêu phẩm công nghệ dẫn đầu xu hướng thế giới, camera chuẩn điện ảnh và thời lượng pin vượt trội, giá chỉ 33,49 triệu đồng;

Samsung Galaxy A17 4G (A175F - 6.7inch / 8GB/128GB) - viền mỏng 6.7 inch rực rỡ, dung lượng pin bền bỉ cùng bộ nhớ thoải mái lưu trữ, giảm 16% còn 5,19 triệu đồng….

An tâm chất lượng, trọn vẹn dịch vụ hậu mãi

Trước thực trạng thị trường trực tuyến tràn ngập các chương trình khuyến mại không rõ ràng hoặc sản phẩm kém chất lượng trôi nổi, Hệ thống Siêu thị Điện máy MediaMart tiếp tục củng cố niềm tin tuyệt đối nơi người tiêu dùng.

Toàn bộ các sản phẩm phân phối trên toàn hệ thống đều là hàng chính hãng 100% từ các tập đoàn công nghệ danh tiếng (Samsung, LG, Electrolux, Coex, Roler, Sharp, Acer, Lenovo, Apple...), đi kèm chính sách bảo hành chính hãng chuẩn xác.

Đặc biệt, chính sách cam kết “1 đổi 1 trong vòng 90 ngày” cùng dịch vụ giao hàng lắp đặt tận nơi chuyên nghiệp chính là lời khẳng định vững chắc nhất về chất lượng dịch vụ của chuỗi bán lẻ điện máy uy tín hàng đầu Việt Nam.

Chiến dịch “Sale chốt tháng giảm thêm đến 50%” hiện đang được kích hoạt đồng bộ trên hơn 380 siêu thị MediaMart toàn quốc, qua hệ thống mua sắm trực tuyến website https://mediamart.vn và tổng đài tư vấn miễn phí 1900 6788. Đừng bỏ lỡ những ngày vàng cuối tháng để nâng cấp không gian sống hiện đại với mức chi phí tối ưu nhất cho cả gia đình!