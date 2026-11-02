Kế toán Anpha: Dịch vụ thành lập, dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp

(VTC News) -

Thông tin tổng quan về Công ty Kế toán Anpha

Với định hướng trở thành “điểm tựa pháp lý, kế toán” vững vàng cho doanh nghiệp, Kế toán Anpha đã và đang khẳng định vai trò là bạn đồng hành đáng tin cậy của doanh nghiệp trên khắp cả nước.

Tên tuổi của Kế toán Anpha gắn liền với nhiều dịch vụ pháp lý, kế toán chất lượng, giúp doanh nghiệp giải quyết hiệu quả các vấn đề về pháp lý, kế toán - thuế với chi phí cạnh tranh, qua đó góp phần xây dựng hành lang pháp lý vững vàng, mang lại sự phát triển ổn định và bền vững trong nền kinh tế đề cao tính minh bạch và thượng tôn pháp luật hiện nay.

Trong gần 20 năm hoạt động, Kế toán Anpha luôn không ngừng nỗ lực mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt và sự hài lòng vượt ngoài mong đợi. Điều này được đơn vị khẳng định thông qua:

Tính trách nhiệm: Cam kết hoàn thành công việc theo đúng thỏa thuận, đúng thời hạn, đúng quy định;

Chuyên môn: Trực tiếp chuyên viên pháp lý và kế toán giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ sẽ tư vấn, triển khai dịch vụ;

Đúng tiến độ: Hoàn thành dịch vụ và bàn giao kết quả đúng thời hạn;

Tuân thủ pháp luật: Cập nhật thường xuyên, kịp thời các quy định pháp luật mới nhất khi cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp trọn gói tại Kế toán Anpha

Với chi phí trọn gói chỉ từ 1.000.000 đồng (*), Kế toán Anpha sẽ đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt quá trình đăng ký thành lập công ty, giấy phép kinh doanh sẽ được bàn giao tận nơi sau khoảng 5 - 7 ngày làm việc.

(*): Chi phí trọn gói chưa bao gồm phí đăng ký thông tin chủ sở hữu hưởng lợi. Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy từng trường hợp hồ sơ hay nhu cầu sử dụng các dịch vụ kèm theo của khách hàng.

Trong khoảng 3 - 5 ngày làm việc kể từ lúc nhận đủ thông tin cần thiết từ khách hàng, Kế toán Anpha sẽ hoàn thành dịch vụ và bàn giao kết quả tận nơi theo yêu cầu (thông qua dịch vụ bưu chính).

Đặc biệt, khách hàng sẽ được hỗ trợ miễn phí các hạng mục sau:

Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan sau khi thành lập;

Dịch vụ giao - nhận giấy tờ tận nơi;

Mở tài khoản công ty;

Tư vấn, nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử;

Tư vấn và làm thủ tục đăng ký chữ ký số.

>> Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán trọn gói tại Kế toán Anpha

Dịch vụ kế toán trọn gói tại Anpha được đánh giá là giải pháp tối ưu, giúp doanh nghiệp đảm bảo tốt các công tác kế toán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, tối ưu thuế hiệu quả.

Với mức phí chỉ từ 500.000 đồng/tháng, kế toán viên có nghiệp vụ vững và giàu kinh nghiệm sẽ đồng hành 1:1, giúp doanh nghiệp xử lý hiệu quả các công việc như: tư vấn sử dụng hóa đơn hợp lý; kiểm tra và phân loại chứng từ gốc; cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra; lập và nộp các báo cáo thuế theo quy định; hoàn thiện chứng từ, sổ sách kế toán; làm và nộp báo cáo tài chính cuối năm.

Không chỉ vậy, Kế toán Anpha còn cam kết rõ ràng:

Hoàn thành công việc đúng tiến độ, đúng quy định;

Chịu 100% trách nhiệm với nội dung công việc Kế toán Anpha thực hiện (dựa trên thông tin khách hàng cung cấp);

Chịu trách nhiệm giải trình, làm việc với cơ quan có thẩm quyền liên quan tới công việc do Kế toán Anpha thực hiện (khi có yêu cầu);

Chi trả 100% phí phạt nếu doanh nghiệp bị phạt do lỗi của Kế toán Anpha.

>> Tham khảo: Dịch vụ kế toán.