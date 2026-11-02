Kế toán Anpha cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín cho doanh nghiệp

(VTC News) -

Giới thiệu về Công ty Kế toán Anpha

Năm 2007, Kế toán Anpha chính thức đi vào hoạt động với mục tiêu mang đến sự hỗ trợ tối ưu, giúp doanh nghiệp giải quyết nhanh gọn, hiệu quả các vấn đề xoay quanh hai mảng kế toán và pháp lý, qua đó từng bước trở thành “người đồng hành” đáng tin cậy trên hành trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp.

Luôn trung thành với mục tiêu ban đầu là “cung cấp dịch vụ hơn cả sự mong đợi”, Kế toán Anpha hiện cung cấp đa dạng dịch vụ pháp lý, kế toán - thuế chất lượng với chi phí cạnh tranh cho doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực trên phạm vi cả nước. Con số hơn 20.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ mỗi năm là minh chứng cho sự uy tín cũng như khẳng định vị thế của Kế toán Anpha trong ngành.

Bên cạnh yếu tố chất lượng và tính hiệu quả, Kế toán Anpha còn mang đến sự an tâm cho doanh nghiệp đồng hành khi luôn cam kết:

Chịu trách nhiệm trên mọi hạng mục công việc do Kế toán Anpha thực hiện (dựa trên thông tin khách hàng cung cấp);

Chi phí cạnh tranh, báo giá chi tiết và minh bạch;

Đội ngũ nhân sự có chuyên môn, vững nghiệp vụ và giàu kinh nghiệm trực tiếp triển khai dịch vụ;

Cập nhật thường xuyên, kịp thời các quy định mới của pháp luật trong quá trình triển khai dịch vụ.

Đối với Kế toán Anpha, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vấn đề đúng quy định của pháp luật hiện hành là chưa đủ, mà còn phải đảm bảo mọi công việc được triển khai “nhanh - gọn - hiệu quả”. Thông qua đó, giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ các rủi ro về pháp lý, kế toán, thuế, an tâm tập trung phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dịch vụ kế toán, thuế trọn gói tại Kế toán Anpha: Chỉ từ 500.000đ/tháng

Cùng với sự phát triển và đổi mới của đất nước, cơ quan thuế ngày càng siết chặt công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến kế toán - thuế. Điều này vô tình tạo ra áp lực cho các doanh nghiệp có hệ thống kế toán còn non trẻ, kế toán viên chưa vững nghiệp vụ.

Dịch vụ kế toán - thuế trọn gói tại Kế toán Anpha là giải pháp tối ưu và tiết kiệm chi phí trong trường hợp này, giúp doanh nghiệp tháo gỡ “nút thắt” trong công tác kế toán, thuế.

Với đặc thù công việc yêu cầu tính chính xác tuyệt đối, dịch vụ kế toán - thuế tại Kế toán Anpha mang lại sự an tâm cho doanh nghiệp bởi:

Trực tiếp kế toán viên vững nghiệp vụ, giỏi chuyên môn, am hiểu pháp luật về kế toán, thuế triển khai dịch vụ;

Kế toán viên đáp ứng yêu cầu về sự tỉ mỉ và cẩn trọng trong việc kiểm tra và xử lý số liệu, hóa đơn, chứng từ;

Luôn chủ động theo dõi, cập nhật và kịp thời áp dụng quy định mới nhất của pháp luật trong quá trình cung cấp dịch vụ, nhằm hạn chế tối đa rủi ro về kế toán, thuế cho khách hàng.

>> Tham khảo chi tiết: Dịch vụ kế toán uy tín.

Với mức chi phí trọn gói chỉ từ 500.000 đồng/tháng, Kế toán Anpha sẽ chịu trách nhiệm thực hiện mọi công tác kế toán cần thiết, gồm:

Tư vấn sử dụng hóa đơn hợp lý;

Tiếp nhận, kiểm tra và phân loại chứng từ gốc;

Cân đối thuế GTGT đầu ra - đầu vào;

Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp;

Đại diện doanh nghiệp nộp báo cáo thuế tại cơ quan thuế;

Hoàn thiện chứng từ, sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính cuối năm.

Chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan nhà nước về hồ sơ, sổ sách, báo cáo do Kế toán Anpha thực hiện (khi có yêu cầu).

Kế toán Anpha cam kết với mọi khách hàng:

Đảm bảo tính chính xác của số liệu trên chứng từ, hồ sơ, sổ sách, báo cáo;

Hoàn thành công việc đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật;

Chịu 100% trách nhiệm đối với các hồ sơ, sổ sách, báo cáo mà Kế toán Anpha đã thực hiện (dựa trên thông tin khách hàng cung cấp);

Chi trả 100% phí phạt nếu doanh nghiệp bị xử phạt do sai sót của Kế toán Anpha;

Bảo mật thông tin khách hàng theo đúng quy định (kể cả sau khi ngừng cung cấp dịch vụ).