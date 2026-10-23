MediaMart 9 năm liên tiếp ghi danh trong Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín

(VTC News) -

Chiều 22/10, tại Hà Nội, đại diện MediaMart đón nhận danh hiệu thuộc nhóm ngành Điện máy, điện lạnh, thiết bị số. Lễ công bố do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo Vietnamnet tổ chức.

Đại diện MediaMart nhận vinh danh tại Lễ công bố Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2026.

Bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ là kết quả nghiên cứu độc lập được Vietnam Report thực hiện thường niên nhằm vinh danh những đại diện tiêu biểu trong các ngành hàng trọng điểm. Doanh nghiệp được ghi danh là những đơn vị có năng lực tài chính vững vàng, có vị thế, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành và được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng.

Các đối tượng đánh giá được xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding; khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.

Bảng xếp hạng Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2026 do Vietnam Report công bố.

Theo báo cáo từ Vietnam Report, năm 2026 đánh dấu bước chuyển dịch mạnh mẽ của ngành bán lẻ dưới tác động của chuyển đổi số, xu hướng thương mại đa kênh, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và những thay đổi sâu sắc trong hành vi tiêu dùng.

Để vượt qua thử thách và duy trì đà tăng trưởng bền vững, MediaMart đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược: tiếp tục mở rộng quy mô hệ thống song song với phát triển mô hình bán hàng đa kênh; đa dạng hóa danh mục sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động kinh doanh nhằm tối ưu hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm và chất lượng phục vụ khách hàng.

Nhờ nhận được sự tin tưởng và ủng hộ bền bỉ từ hàng triệu người tiêu dùng, trải qua gần 20 năm đi vào hoạt động, MediaMart hiện khẳng định vị trí hàng đầu thị trường với hệ thống hơn 350 siêu thị điện máy hiện đại phủ rộng khắp các tỉnh, thành phố.

Sẵn sàng phục vụ cao điểm mua sắm cuối năm 2026, ngay từ đầu Quý IV, MediaMart đã chủ động làm việc và đàm phán với các hãng sản xuất, nhà cung cấp uy tín nhằm bảo đảm nguồn hàng dồi dào, chính sách giá ưu đãi, gói quà tặng kèm và chế độ bảo hành vượt trội, giúp người tiêu dùng mua sắm hiệu quả với chi phí tiết kiệm tối đa.

Khách hàng mua sắm thuận tiện tại MediaMart, giao hàng và lắp đặt miễn phí.

Hàng loạt chương trình khuyến mại quy mô lớn như “Sale thần tốc giảm giá sốc”, “Siêu tiệc online”, “Siêu sale 11.11”, “Black Friday - Rẻ vô đối”... đang được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống, tạo cơ hội thu hút đông đảo khách hàng mua sắm các sản phẩm điện tử, điện lạnh, gia dụng và công nghệ chất lượng cao.

Bên cạnh chính sách giá hấp dẫn, MediaMart tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác tài chính, ngân hàng lớn để cung cấp nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực cho người tiêu dùng như: trả góp 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, hoàn tiền trực tiếp và các đặc quyền ưu đãi gia tăng.

Việc 9 năm liên tiếp được ghi danh trong Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín không chỉ minh chứng cho niềm tin yêu mà người tiêu dùng dành cho MediaMart mà còn là động lực to lớn để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mang tới những trải nghiệm mua sắm tối ưu nhất cho khách hàng cả nước.