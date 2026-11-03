Haier Smart Home mua lại Ferroli ASEAN, giữ bản sắc thương hiệu

(VTC News) -

Ngày 3/11, Haier Smart Home và Tập đoàn Ferroli (Ý) công bố hoàn tất chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH Ferroli ASEAN. Giao dịch hoàn tất ngày 23/10/2026, nằm trong chiến lược mở rộng thiết bị gia dụng, điều hòa không khí và giải pháp làm nóng nước thông minh của Haier tại Đông Nam Á.

Sau thương vụ, Haier định hướng kế thừa những giá trị tạo dựng tên tuổi Ferroli tại Việt Nam, đồng thời kết hợp thế mạnh công nghệ và năng lực vận hành toàn cầu để thúc đẩy tăng trưởng.

Giữ bản sắc Ferroli, phát huy lợi thế tại Việt Nam

Thành lập tại Ý năm 1955, Ferroli có hơn 70 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết bị sưởi ấm, làm nóng nước và điều hòa không khí. Tại Việt Nam, thương hiệu có vị thế trong ngành bình nước nóng, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp.

Lễ cắt băng chính thức chuyển giao.

Theo doanh nghiệp, Ferroli ASEAN thuộc nhóm ba nhà cung cấp bình nước nóng điện có thị phần lớn nhất Việt Nam, khoảng 19%. Doanh nghiệp sở hữu nhà máy tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội), cùng hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi toàn quốc.

Đại diện Haier cho biết, thương hiệu, sự am hiểu thị trường và đội ngũ nhân sự tại Việt Nam là nền tảng để phát triển Ferroli. Haier định hướng duy trì bản sắc thương hiệu, bảo đảm sản xuất, kinh doanh liên tục và ổn định nhân sự.

Doanh nghiệp dự kiến nâng cấp nhà máy, hệ thống phân phối và mạng lưới bảo hành. Nhân sự bản địa sẽ được đào tạo chuyên môn, quản trị thông qua kết nối với nguồn lực quốc tế của Haier.

Ông Antonio Recinella, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ferroli, đánh giá cao năng lực sản xuất, vị thế thương hiệu và chất lượng nhân sự của Ferroli ASEAN. “Chúng tôi tự hào về những gì đã đạt được và tin tưởng rằng Haier sẽ hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của doanh nghiệp”, ông chia sẻ.

Tận dụng công nghệ Haier, mở rộng sản phẩm và thị trường

Ferroli ASEAN có lợi thế thương hiệu và hệ thống vận hành tại Việt Nam; Haier Smart Home mang đến nguồn lực nghiên cứu phát triển (R&D), công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lãnh đạo tập đoàn Haier tham dự lễ công bố.

Thành lập năm 1984, Haier Smart Home sở hữu các thương hiệu thiết bị gia dụng quốc tế gồm Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA và Candy, với khoảng 135.000 nhân viên. Haier sẽ chia sẻ năng lực trên 10 lĩnh vực vận hành cốt lõi, gồm R&D, quản lý chuỗi cung ứng, mua sắm và dịch vụ hậu mãi, nhằm nâng cao hiệu quả Ferroli ASEAN.

Trong lĩnh vực bình nước nóng, doanh nghiệp dự kiến tăng cường công nghệ chống giật Shock Proof, làm nóng nhanh và kiểm soát nhiệt độ ổn định. Sản phẩm lọc nước được định hướng bổ sung công nghệ lọc dung tích lớn và lõi lọc carbon thế hệ mới. Việc cải tiến sẽ dựa trên nghiên cứu khí hậu, thói quen sinh hoạt và nhu cầu người tiêu dùng Việt Nam.

Sau thương vụ, Haier đặt mục tiêu mở rộng hoạt động Ferroli ASEAN từ bình nước nóng trực tiếp, gián tiếp và máy bơm nhiệt sang máy lọc nước, điều hòa không khí. Về dài hạn, doanh nghiệp hướng tới giải pháp tổng thể về không khí và nguồn nước trong gia đình.

Ông Zheng Wei, Tổng Giám đốc Sản phẩm Giải pháp Nước của Haier Smart Home cho biết, việc kết hợp năng lực R&D, chuỗi cung ứng và phân phối của Haier với chuyên môn địa phương của Ferroli ASEAN sẽ tạo nền tảng cung cấp giải pháp chất lượng cao hơn.

“Sự hợp tác này mở rộng phạm vi sản phẩm của chúng tôi tại Đông Nam Á và tạo nền tảng vững chắc để cung cấp cho người tiêu dùng các giải pháp nhà ở chất lượng cao hơn, bền vững hơn”, ông nhấn mạnh.

Ông Guan Jiangyong - Phó Chủ tịch Tập đoàn Haier, Tổng giám đốc Kinh doanh HVAC Haier, Tổng giám đốc Kinh doanh Điều hòa Haier.

Trong ba năm tới, Haier đặt mục tiêu tạo bước đột phá về thị phần của Ferroli ASEAN tại Việt Nam, hướng tới vị trí thương hiệu số 1. Để thực hiện kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến số hóa dây chuyền sản xuất, tăng tính chủ động của chuỗi cung ứng, chuẩn hóa kiểm soát chất lượng và phát triển các kênh bán hàng, đặc biệt là thương mại điện tử.

Việt Nam là thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển giải pháp HVAC thông minh tại Đông Nam Á. Dựa trên năng lực sản xuất và hệ thống vận hành của Ferroli ASEAN, Haier dự kiến mở rộng kinh doanh trong khu vực và các thị trường tiềm năng khác.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu phân khúc giải pháp HVAC thông minh của Haier Smart Home tăng 6,1%, lợi nhuận phân khúc tăng 26,8%.

Với thương vụ này, Haier có thêm nền tảng thương hiệu, sản xuất và phân phối tại Việt Nam; Ferroli ASEAN có cơ hội tiếp cận công nghệ và hệ thống vận hành toàn cầu. Định hướng phát triển là phát huy giá trị thương hiệu Ferroli trên nền tảng công nghệ, năng lực quốc tế của Haier, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Việt Nam và mở rộng ra Đông Nam Á.