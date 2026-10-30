Chọn quà tặng tinh tế tri ân đối tác, khách hàng dịp cuối năm

(VTC News) -

Bộ 2 ly sứ Minh Long cao cấp

Với kiểu dáng thanh lịch và tính ứng dụng cao, bộ 2 ly sứ Minh Long cao cấp phù hợp làm quà tặng Tết khách hàng, quà tri ân ban lãnh đạo, khách hàng thân thiết và đối tác lâu năm. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu thưởng thức trà, cà phê hoặc tiếp khách, đồng thời gợi nhắc tinh thần đồng hành và sự gắn kết trong quan hệ hợp tác.

Để món quà thêm ý nghĩa trong dịp hội nghị cuối năm, doanh nghiệp có thể kết hợp bộ ly với hộp quà chỉn chu và thiệp chúc mừng. Cách chuẩn bị này giúp nâng cao tính trang trọng khi trao tặng, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những người đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt năm qua.

Bộ 6 ly rượu mạnh

Trong các buổi gặp gỡ đối tác, những cuộc trò chuyện bên bàn tiệc thường tạo cơ hội kết nối ngoài khuôn khổ công việc. Vì vậy, bộ 6 ly rượu mạnh là món quà phù hợp dành cho khách hàng VIP và đối tác thường xuyên tổ chức tiếp khách hoặc gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp.

Bộ sáu ly đồng nhất giúp người nhận thuận tiện sử dụng trong những buổi sum họp, đồng thời tạo sự hài hòa cho không gian tiếp khách. Để món quà phù hợp với tính chất trang trọng của hội nghị cuối năm, doanh nghiệp nên chú trọng thiết kế ly, chất lượng thủy tinh và hộp đựng, giúp sản phẩm vừa hữu ích vừa chỉn chu khi trao tặng.

Bộ 2 ly bia trắng

Nếu bộ 6 ly rượu mạnh phù hợp với những buổi gặp gỡ đông người, bộ 2 ly bia có chân lại hướng đến những khoảnh khắc thưởng thức đẳng cấp và thanh lịch. Với thiết kế dành cho hai người, sản phẩm phù hợp làm quà tri ân khách hàng, đối tác yêu thích bia hoặc rượu vang, đồng thời tạo điểm nhấn tinh tế trong danh mục quà tặng hội nghị cuối năm.

Để tôn lên nét thanh lịch của bộ ly, doanh nghiệp nên ưu tiên thiết kế có phần bầu và chân ly hài hòa, kết hợp hộp quà trang nhã. Cách trình bày đồng bộ giúp sản phẩm giữ được vẻ tinh tế mà không cần trang trí cầu kỳ, phù hợp với những sự kiện đề cao tính hiện đại.

Trên nền thiết kế ấy, hộp quà có thể được hoàn thiện bằng logo doanh nghiệp và thiệp chúc mừng với thông điệp ngắn gọn. Sự đồng nhất giữa sản phẩm và cách trao tặng giúp món quà thể hiện sự trân trọng, đồng thời giữ được hình ảnh chuyên nghiệp trong quan hệ đối tác.

Bộ ấm trà viền vàng cao cấp

Trong văn hóa giao tiếp của doanh nghiệp Việt Nam, trà thường gắn với sự tiếp đón chu đáo và những cuộc trò chuyện thân tình. Bởi vậy, bộ ấm trà viền vàng cao cấp là lựa chọn phù hợp để tri ân đối tác, khách hàng VIP, nhất là những người thường xuyên tiếp khách tại văn phòng hoặc gia đình.

Với điểm nhấn viền vàng trang nhã và giá trị sử dụng lâu dài, bộ ấm trà vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vừa thể hiện sự trân trọng dành cho người nhận. Khi kết hợp cùng hộp quà chỉn chu và thiệp chúc mừng, món quà càng hoàn thiện về hình thức, góp phần truyền tải lời cảm ơn trong dịp hội nghị cuối năm.

Set quà tết

Tiếp nối giá trị tri ân của bộ ấm trà viền vàng, set quà Tết mang đến thêm lựa chọn cho doanh nghiệp trong dịp hội nghị cuối năm. Các sản phẩm như ly sứ, bộ ấm trà hoặc bình giữ nhiệt có thể được kết hợp linh hoạt theo ngân sách và đối tượng nhận, đi kèm hộp quà chỉn chu cùng thiệp chúc mừng năm mới.

Để mỗi bộ quà phù hợp với hình ảnh doanh nghiệp, VINALY hỗ trợ lựa chọn sản phẩm, thiết kế bao bì và in logo theo yêu cầu. Với xưởng in trực tiếp cùng đội ngũ nhân viên có chuyên môn, kinh nghiệm sẽ sẵn sàng mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm quà tặng tết chỉn chu, phù hợp.