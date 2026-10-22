Mẹ bắt tôi nuôi đứa em 31 tuổi vì 'không biết làm gì, rất đáng thương'

(VTC News) -

Tôi năm nay gần 40 tuổi, áp lực công việc và gia đình đều rất lớn vì hai đứa con đang tuổi ăn học tốn kém. Thế nhưng ngoài vợ con, mẹ còn muốn tôi chịu trách nhiệm cưu mang em trai 31 tuổi, chỉ vì em không có việc làm, không biết làm gì và theo lời mẹ là “rất đáng thương”.

Em trai tôi hoàn toàn khỏe mạnh, trí tuệ và tinh thần hoàn toàn bình thường. Điều em thiếu là ý chí tự lập và mong muốn tự lo cho cuộc sống của mình.

Từ khi tốt nghiệp đại học, em chưa bao giờ có công việc ổn định. Ban đầu, gia đình nghĩ em còn trẻ, chưa tìm được hướng đi phù hợp nên sẵn sàng chu cấp thêm một thời gian. Mẹ động viên em cứ từ từ tìm việc, không cần vội vàng. Bố cũng không muốn con trai phải chịu áp lực quá lớn khi mới ra trường.

Một vài năm trôi qua, em trai tôi vẫn không thay đổi, từng đi làm ở một số nơi nhưng chỉ được vài tháng lại nghỉ. Lý do khi thì lương thấp, lúc thì công việc nhàm chán, khi lại không hợp với đồng nghiệp hay cấp trên. Em luôn có lý do để rời bỏ một công việc, nhưng chẳng bao giờ kiên trì tìm cách giải quyết khó khăn.

Sau những lần nghỉ việc, em ở nhà chờ cơ hội khác. Cơ hội chẳng thấy đâu, tôi chỉ thấy em ngày càng quen với việc được gia đình chu cấp.

Đến nay 31 tuổi, em vẫn sống dựa vào gia đình. Tiền ăn uống, điện nước, sinh hoạt đều do gia đình chi trả. Khi cần mua sắm thứ gì, em lại hỏi mẹ. Thỉnh thoảng hết tiền tiêu, em than thở để mẹ cho thêm. Em không phải lo tiền thuê nhà, không phải tính toán chi tiêu và cũng chẳng có trách nhiệm với bất kỳ ai. Sắp sang tuổi trung niên rồi mà mỗi lần đi sinh nhật bạn, em còn ngửa tay ra xin tiền bố mẹ, anh trai.

31 tuổi, em tôi vẫn ăn bám gia đình vì được bố mẹ quá bao bọc. (Ảnh minh họa: iStock)

Tôi nhiều lần nhắc em cố gắng đi làm để tự lập vì anh cũng vất vả, bố mẹ già yếu rồi, không thể nuôi mãi, nếu không thể báo hiếu, phụng dưỡng thì cũng đừng ăn bám các cụ nữa. Tôi khuyên em rằng dù công việc không đáp ứng các tiêu chuẩn của mình, lương không cao thì vẫn nên làm. Mình ít kinh nghiệm thì chấp nhận bắt đầu từ vị trí thấp, vừa làm vừa học. Nếu không thích công việc văn phòng, em có thể tìm hướng khác, miễn là có thể tự lo cho mình.

Em cũng có vẻ nghĩ ngợi nhưng rồi vẫn đâu vào đấy.

Còn bố mẹ thì thay vì yêu cầu em tự lập lại dồn sức ép lên tôi, nhất là mấy năm gần đây khi sức khỏe họ kém đi và thu nhập từ quán tạp hóa cũng tụt giảm. Mẹ nhiều lần bảo giờ tôi kinh tế cũng khá ổn định rồi, phải nhận trách nhiệm, mỗi tháng chuyển một khoản cho mẹ để nuôi em.

Mẹ bảo: “Trong nhà đứa giỏi phải biết đùm bọc đứa yếu kém hơn. Em nó không làm gì nên hồn, rất đáng thương, cần anh trai lo thêm cho”.

Tôi thấy rất vô lý, bảo với mẹ rằng một gã đàn ông 31 tuổi khỏe mạnh, không thiếu chân thiếu tay hay thiểu năng trí tuệ thì không thể cứ ở nhà chơi, chờ người khác chu cấp. Em trai không có tiền vì không chịu làm việc chứ chẳng có gì đáng thương cả; không làm được gì nên hồn thì làm những việc đơn giản nhất, kiếm vài đồng cũng vẫn là có lao động, có thu nhập.

Dù biết tôi nói đúng, mẹ vẫn gạt đi, có lẽ vì nghĩ rằng tác động vào con út không ăn thua nên chọn gây áp lực đối với đứa con biết điều, có trách nhiệm. Mẹ bảo tôi có công việc ổn định nên không hiểu được nỗi khổ của em, rằng tôi phải tìm các mối quan hệ để xin việc cho em.. vân vân, dù biết rõ bao nhiêu công việc tôi xin, em đều từ chối hoặc sớm bỏ ngang.

Lần gần nhất mẹ nhắc về trách nhiệm với đứa em 31 tuổi, tôi phản đối thẳng quá khiến mẹ giận, mắng tôi ích kỷ, lạnh lùng, ít tình cảm, rồi than thở kể lể về việc hồi xưa đã vất vả thế nào để nuôi anh em tôi khôn lớn...

Tôi rất khó xử và bất lực. Tôi thương và xót bố mẹ, nhưng nếu cứ gánh đỡ việc nuôi báo cô đứa em ăn bám thì không phải là cách. Tôi nên ứng xử thế nào đây? Không đưa tiền thì khổ bố mẹ, mà đưa thì cả họ lẫn em trai đều coi sự chu cấp của tôi là nghĩa vụ đương nhiên, em sẽ càng yên tâm ăn bám. Nếu em vẫn không chịu làm việc, tôi sẽ phải nuôi đến bao giờ?

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